Вилкул: Мы – потомки Победителей, и для нас День скорби – 22 июня, а 9 мая – праздник Победы

Депутат призвал вернуть уважение и достойную жизнь ветеранам

Александр Вилкул.

Один из лидеров "Оппозиционного блока", народный депутат Александр Вилкул призвал сохранить правдивую историю о Второй мировой войне и проявлять уважение к ветеранам.

"Мы – потомки Победителей. Поэтому для нас День скорби – 22 июня, а 9 мая – праздник – День Великой Победы, день гордости за подвиг нашего народа, освободившего от фашизма нашу страну и Европу", – написал он в своем Facebook.

Также Вилкул подчеркнул, что "святой долг каждого из нас – сохранить правдивую историю о Великом подвиге нашего народа, вернуть уважение и достойную жизнь ветеранам, объединить страну и народ".

"Я благодарю всех, кто участвует в наших проектах и заботится о ветеранах", – добавил он.

Отметим, что накануне 22 июня партийцы и волонтеры Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива" привели в порядок памятники Великой Отечественной войны и встретились с ветеранами.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в "Оппозиционном блоке" назвали кандидатуру на пост премьера . По мнению лидера парламентской фракции Вадима Новинского, что лучшим кандидатом на должность премьер-министра является председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Также мы писали о том, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

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