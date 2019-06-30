Антироссийская "революция" в Грузии и российская "контрреволюция" в ПАСЕ глазами очевидца

Беседа с непосредственным участником недавних событий в Тбилиси и Страсбурге, народным депутатом Украины Виктором Еленским

Виктор Еленский. Фото: nfront.org.ua.

Всю прошедшую неделю украинские СМИ внимательно наблюдали за событиями, всколыхнувшими Грузию, и за борьбой Украины и наших союзников против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Виктор Еленский оказался непосредственно в гуще событий - как в Тбилиси, так и в Страсбурге. В Грузии украинский депутат представлял Украину на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. С которой, собственно, и начались антироссийские акции в Тбилиси, переросшие затем в массовые протесты оппозиции. Отметим, что российская пропаганда мгновенно обвинила украинского депутата в том, что именно он инициировал антироссийские выступления.

В Страсбург Виктор Еленский отправился в составе украинской делегации, которая достойно и до конца сражалась против безоговорочного возвращения делегации государства-агрессора в Парламентскую ассамблею.

Об интересных и малоизвестных подробностях того, что происходило в Тбилиси и Страсбурге, сайт "Сегодня" расспросил народного депутата сразу после его возвращения из Франции.

"Грузинский народ отреагировал на абсурдность ситуации"

- Виктор Евгеньевич, сперва о событиях в Грузии. Как вы оказались в Тбилиси?

- Я поехал туда на заседание Межпарламентской ассамблеи православия в качестве главы украинской делегации. Вообще-то долгое время Украина игнорировала заседания МАП. Когда-то давно на них ездили украинские депутаты. В основном коммунисты. Затем был перерыв. В этом году Комитет иностранных дел Верховной Рады, поскольку мы уже имеем свою национальную церковь, решил сформировать свою делегацию в МАП. Меня назначили главой. Но так случилось, что я один туда поехал.

- А что это за структура вообще?

- Межпарламентская ассамблея православия должна была, по задумке, объединять парламентариев православной культуры. Но она изначально, еще на этапе создания в 90-х годах, была заточена под Россию и под Грецию. В учредительных документах выделена особая роль России как единственного православного члена Совета Безопасности ООН. И Греции - как единственного на время создания Ассамблеи государства-члена Евросоюза. Естественно, там много друзей Путина. Они пытаются расширить Ассамблею, привлечь к участию в ней парламентариев государств, в которых православие не является религией большинства населения.

- Хорошо. И с чего же начались акции протеста в Грузии?

- Заседание Ассамблеи проходило в здании грузинского парламента. И российский депутат-коммунист Гаврилов, который ранее был избран президентом МАП, сидел в кресле спикера грузинского парламента. В перерыве в зал вошли грузинские оппозиционные депутаты, начали возмущаться, что российский депутат, который, по их словам, принимал участие в войне Абхазии против Грузии, сидит на этом месте. Они потребовали, чтобы Ассамблея продолжила работу в каком-то другом месте, не в парламенте. Заседание прекратилось, мы поехали в гостиницу - ожидать, пока будет найдено новое место для заседания.

Но перед гостиницей уже стояла большая толпа людей, которые протестовали против Гаврилова, российской делегации, выкрикивали антироссийские лозунги. Я вышел к ним, они очень тепло меня приняли. Кричали "Слава Украине!", "Путин х...ло!", разворачивали антироссийские плакаты.

- Люди собрались так быстро, или протесты начались еще до заседания?

- Акции против приезда российской делегации, насколько я знаю, начались еще до заседания. Так вот, я солидаризовался с грузинским народом. Передал благословение от Блаженнейшего митрополита Епифания. Сказал, что в своем выступлении на Ассамблее намерен заявить, что православная солидарность невозможна, пока одно православное государство совершает акты агрессии по отношению к другим – Грузии, Молдове, Украине. Намерен рассказать, какой на самом деле должна быть православная солидарность. Мои слова были очень благосклонно приняты грузинским народом.

Когда я вернулся в гостиницу, чтобы записаться на выступление в Ассамблее, российские депутаты начали требовать, чтобы меня выбросили из гостиницы, начали кричать, толкаться. Особо их взбесило, что митинг транслировали онлайн, мое выступление видела вся Грузия. Россияне начали кричать, что я оскорбил их президента.

- А вы оскорбили?

- Я неоднократно высказывал все, что думает о Путине украинский народ, интересы которого я представляю в украинском парламенте. Грузинский народ, как мы увидели, думает примерно так же. Так вот, после этого я снова вышел к людям, рассказал о том, что произошло. Затем собрал чемодан и переехал в посольство Украины. А российская делегация, конечно, была вынуждена до конца дня покинуть Тбилиси.

Возмущение народа было, конечно, большое. Усадка Гаврилова в кресло главы парламента выступила в качестве детонатора. Но там и до этого у людей накопилось много вопросов к власти. Потому и произошли последующие события, связанные уже с внутренней политикой грузинского государства. О них я мало что могу сказать, потому что не являлся их участником.

То есть, сперва грузинский народ отреагировал на абсурдность ситуации. Когда Россия со своей имперской политикой, захватом чужих территорий главенствует в Межпарламентской ассамблеи православия. А затем это уже переросло в общеполитический кризис – оппозиция, протестующие требовали отставки спикера, министра внутренних дел. И это была уже не моя история.

- Российские СМИ обвинили вас чуть ли не организации антироссийских митингов в Тбилиси….

- Да, я видел эти сообщения. Но уже к вечеру следующего дня "темники" Кремля, видимо, поменялись. Они решили обвинить во всем Грузию. Поэтому мое имя из российских СМИ исчезло, а Россия, как вы знаете, запретила авиарейсы, запретила грузинские вина и так далее. Я лишь могу предполагать, почему так случилось. Возможно, Москва требовала от Грузии как-то сгладить ситуацию, извиниться, или что-то подобное. А когда грузины отказались, их решили наказать.

- В будущем Украина будет работать на такой площадке, как Межпарламентская ассамблея православия?

- Это зависит от решения будущего парламента. Я считаю, что мы можем принимать участие в Ассамблее тогда, когда она перестанет быть ширмой для продвижения российских интересов. Чем она является сегодня по сути. Вы бы видели проект резолюции, который они подготовили! Россия в нем фигурирует чуть ли не как образец парламентаризма. В своем официальном выступлении, которое так и не состоялось, я хотел предложить, чтобы Ассамблея осудила оккупацию православных стран и признала недопустимым, когда православные государства проводят агрессивную политику против других православных государств и оккупируют их территории. Точно так, как эта Ассамблея несколько лет назад осудила оккупацию Северного Кипра Турцией. Если они осудили ту оккупацию, то, наверное, нужно осудить и оккупацию российскую.

Но, конечно в том виде, в котором она есть на сегодня, Ассамблея контрпродуктивна. В формате, представляющем собой ширму для российских интересов, Украине там делать нечего. Но чтобы реформировать Ассамблею, страны, заинтересованные в этом, должны проводить серьезную работу.

"ПАСЕ превратилась в такой себе мультилингвистический клуб"

- Перенесемся во Францию. Вся Украина наблюдала, как наша делегация вместе с дружественными парламентскими делегациями боролась против снятия санкций с России. Но порой создавалось впечатление, что борьба изначально была обречена на провал, что депутаты приехали в Страсбург, имея готовое решение.





- Борьба за возвращение России в ПАСЕ началась с того дня, когда против делегации ввели санкции. С одной стороны, россияне изо всех сил делали вид, что их ПАСЕ не интересует, заявляли, что "это говорильня", "нам там ничего не нужно". Но при этом с маниакальным упрямством туда лезли. Первое, что мы видели в кулуарах, – Скабееву и всех остальных российских пропагандистов. То есть видно было, насколько это им "неинтересно".

Если говорить о результатах, то они следующие. Ассамблея своими руками лишила себя полномочий. Поделилась ими с Советом министров. Это если бы наша Верховная Рада отдала часть своих полномочий Кабмину. Это нонсенс сам по себе. Во-вторых, уничтожен санкционный механизм. Этого, кстати, хотела не только Россия. Есть страны, которые нарушают права человека. Против них применяются различные санкции, начиная от мониторинга и заканчивая лишением прав возглавлять те или иные структуры в ПАСЕ. Теперь этот санкционный механизм уничтожен. И ПАСЕ превратилась в такой себе мультилингвистический клуб. Пришли-поговорили-разошлись. В-третьих, они выписали индульгенцию делегации, члены которой говорили, что их государство никогда не будет выполнять резолюции ПАСЕ.

- В личных беседах, не на публику, как европейские депутаты, выступившие на стороне России, аргументировали свою позицию?

-У некоторых вообще не было аргументов. Другие говорили: "Лучше держать врага рядом, если Россия будет вне ПАСЕ, буде хуже". Третьи постоянно вспоминали, что российские граждане останутся без защиты Европейского суда по правам человека. Некоторые мне говорили: "Давайте мы их примем. Они думают, что мы скажем "добро пожаловать, джентльмены". Но мы им скажем "здравствуйте, сволочи". И начнем их по полной программе "воспитывать".

Но это такие наивные рассуждения. Конечно, они могут возвращаться к "российскому вопросу". Но, учитывая, что теперь санкции без Совета министров наложить невозможно, вряд ли обсуждение России будет иметь какой-то эффект. На многих депутатов оказывалось давление…

- Давление? С чьей стороны? России или руководства государств, которые эти депутаты представляют?

- Мы до конца не знаем всех механизмов, которые были задействованы. Понятно лишь, что давление было массированным и мощным. Один пример: уже на следующий день после голосования депутат из Армении обратился с просьбой учесть его голос, потому что он вроде бы не на ту кнопку нажал. Это иллюстрация того, что каждый голос учитывался, и даже после положительного для России голосования те, кто не поддержал решение, опасались каких-то последствий для себя.

Кроме того, мы говорили с депутатами. На некоторых чрезвычайно сильно давили. Вот сейчас мы подписываем обращение в поддержку словацкого депутата, который вышел с нами в зал после голосования и устроил демарш. Словацкая делегация голосовала за возвращение России, а он проявил солидарность с Украиной. И теперь на него началось колоссальное давление со стороны словацкого правительства. Также мне известны случаи, что тем, кто "голосовал ногами", – то есть вышел во время голосования - пеняли на это.

Еще одна иллюстрация. Со мной рядом сидел депутат из Азербайджана – он старожил ПАСЕ. И он рассказал, что никогда так долго заседание не длилось – до часу ночи. Говорил, что это вообще нечто неслыханное. И что никогда столько депутатов не досиживали до конца. Мы же начали их спамить поправками – более 200 поправок предложили. Но все терпеливо сидели до окончания голосования. Кое-кого, как нам стало известно, на голосование привозили самолетами.

- Как вела себя российская делегация до и после голосования?

- По ним было видно, что они едва сдерживаются в своих выступлениях, чтобы не начать угрожать, стучать кулаком. Но они решили до голосования свое истинное лицо не показывать. Но в разговорах между собой – как мы слышали – они в репликах не стеснялись.

- Была информация, что Комитет ВР по иностранным делам будет рассматривать вопрос о дальнейшем участии украинской делегации в ПАСЕ.

- Мы, конечно, будем обсуждать, что делать дальше. При этом мы ни в коей мере не предвосхищаем позицию парламента следующего созыва. Сейчас мы просто покинули досрочно сессию ПАСЕ. Это был дипломатический демарш. Понятно, что нужно бороться за Украину на всех площадках.

- Если подытоживать: возвращение России в ПАСЕ - это поражение украинской дипломатии или поражение Европы?

- Это серьезный удар по европейским ценностям, по правам человека, национальных меньшинств, демократии, по основам политической системы Европы. Но когда мы собрались после голосования, Роджер Гейл, английский консерватор, сказал: "Что ж, проиграли битву, но война продолжается. Так что будем бороться дальше".

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