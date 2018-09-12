Армия, язык, IKEA: соцсети рассмешила шумиха из-за открытия магазина в Украине
Новость об открытии в Украине первого магазина шведского бренда вызвали максимально бурную реакцию в социальных сетях
Новость об открытии в Украине первого магазина шведского бренда IKEA, которое анонсировал президент Петр Порошенко, вызвали максимально бурную реакцию в соцсетях.
В целом большинство пользователей с юмором отнеслись к большому общественному резонансу.
В то же время некоторые из них заявили о сомнительном качестве товаров, которыми торгует шведский бренд.
Кроме того, правительству напомнили о том, что торговый центр Ocean Plaza, в котором откроется магазин-"пионер", принадлежит крупному киевскому застройщику Вагифу Алиеву, связанному с Кремлем.
Однако в целом комментарии были беспощадно позитивными.
Напомним, что Порошенко связал открытие шведского магазина с началом инвестиционного бума в стране.
Кроме того, как сообщил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, вслед за IKEA в Украине откроется спортивный ритейлер Decathlon.
Также мы писали об угрозах, которые стоят перед IKEA в Украине, где шведы могут столкнуться – и проиграть – своим магазинам-двойникам.
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