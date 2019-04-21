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Аваков рассказал, как будет работать оперативный штаб МВД на выборах

Сегодня, 07:33

О ситуации копы будут отчитываться каждые два часа

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Во время второго тура президентских выборов в Украине по всей стране будут работать оперативный штаб МВД и региональные штабы. Работу они начнут с началом голосования, с 8:00, а сводка о ситуации будет поступать каждые два часа. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"С 8:00 воскресенья уже будет работать оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине. Каждые 2 часа МВД будет информировать граждан о состоянии дел на участках", – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, Аваков отметил, что в "день тишины", полиция продолжила фиксировать заявления о нарушении правил агитации кандидатами. Всего было зафиксировано около сотни обращений граждан.

"Сегодня люди обращаются в полицию, если даже не подозревают какого-то кандидата в не самом честном поведении в "день тишины". Каких либо чрезвычайно серьезных нарушений не зафиксировано. Преимущественно – все административные правонарушения", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине в субботу, 20 апреля, наступил "день тишины" перед днем голосования во втором туре выборов президента страны в воскресенье, 21 апреля. Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

Напомним, что в первом туре выборов украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней


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Тег выборы, МВД, Аваков, второй тур, охрана, полицейские

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