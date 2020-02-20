Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Аваков рассказал, как себя чувствуют эвакуированные из Китая украинцы

20 февраля, 12:57

Глава МВД призвал жителей Новых Санжар не паниковать

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что эвакуированные из Китая украинцы чувствуют себя хорошо, но немного уставшие.

"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", – сказал Аваков.

Министр добавил, что в Китае все эвакуированные проходили контроль. Несколько человек таки сняли с рейса, но они тоже не были инфицированы. Также Аваков призвал жителей Полтавской области не поддаваться панике и не верить фейкам.

Реклама

Напомним, самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. Борт встречают спецмашины и медработники в масках. Эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители, однако, не слишком этому рады – сообщается о протестах и столкновениях с полицией.

Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

В тренде
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санатории

Отметим, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай украинцы эвакуация Арсен Аваков самочувствие коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новостьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...