Аваков рассказал, как себя чувствуют эвакуированные из Китая украинцы

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что эвакуированные из Китая украинцы чувствуют себя хорошо, но немного уставшие.

"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", – сказал Аваков.

Министр добавил, что в Китае все эвакуированные проходили контроль. Несколько человек таки сняли с рейса, но они тоже не были инфицированы. Также Аваков призвал жителей Полтавской области не поддаваться панике и не верить фейкам.

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Напомним, самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. Борт встречают спецмашины и медработники в масках. Эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители, однако, не слишком этому рады – сообщается о протестах и столкновениях с полицией.

Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

Отметим, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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