Авиакатастрофа в Иране: пресс-конференция МАУ

В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа

В компании Международные авиалинии Украины рассказывают о крушении самолета Boeing-737 в Иране.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. На его борту было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. На его борту было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

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Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Он прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину, сообщил Офис президента.

"Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что работа по установлению причин трагедии уже организована, а на месте работает украинский консул.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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