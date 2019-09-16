Балух рассказал, как его пытали в российском СИЗО

Балуху дали 15 суток за то, что он вроде бы не поздоровался с работником администрации

/ Фото: Крым.Реалии

Крымский активист Владимир Балух, который вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми с РФ, рассказал о своем пребывании в СИЗО и пытках, которые там потерпел. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Физическое насилие началось с первой секунды приезда сюда (в Тверское СИЗО - ред.). Была так называемая "приемка", жесткая, с физическим насилием. Их было человек 8-10, я их не видел, потому что били сзади. Не буду утверждать, кто бил. Били по ногам, почкам, по голове. Я находился лицом к стене в растянутом виде, растянутом до боли, почти в шпагате", - рассказывает Балух.

Активист показал свою ногу, которая пострадала от удара ногой во время "приемки", где его раздели, дали робу, а затем отправили на карантин. Ему дали 15 суток за то, что он вроде бы не поздоровался с работником администрации.

Балух также отметил, что в Тверском СИЗО № 1 был медик, который предлагал мазать йодом места поражения, мерить давление и температуру, однако позволял подобное насилие.

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"Я отказывался от медицинских услуг, я не беру их из таких рук", - отметил Балух.

У Владимира Балуха после освобождения постоянно болят суставы и голова, из-за холода, который он был вынужден терпеть в камере (менее 16 градусов), а также из-за большого количества ударов электрошокером.

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Напомним, что адвокаты украинского активиста Владимира Балуха, который был освобожден в ходе масштабного обмена пленниками, намерены продолжать обжалование "приговора" российского суда. Как заявила адвокат украинца Ольга Динзе, обжалование будет продолжаться в кассационном порядке.

Напомним, на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

В свою очередь в Москве предлагают Киеву заключить соглашение для дальнейшего обмена пленными. В офисе российского омбудсмена считают, что Украина и РФ могла бы заключить соглашение, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Подробней смотрите в сюжете:

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