"Били и пытали". Освобожденный из плена луганчанин рассказал о плену в "ЛНР" (видео)

Александр Данильченко рассказал, как попал в плен в феврале 2017 года

Видео: PavlovskyNews

Освобожденный в рамках обмена пленными на Донбассе 29 декабря Александр Данильченко рассказал о том, как попал в плен в так называемой "ЛНР".

Он сообщил, что попал в плен 17 февраля 2017 года.

"Состоял с другом "в сговоре" против "ЛНР-овского" беспредела. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, и начали действовать, не против солдатов, а против высшего, корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск", – рассказал он, уточнив, что его задержали в Луганске.

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Также он рассказал, что в плену его били, пытали, а через 15 месяцев "подвала МГБ" отправили в тюрьму.

Напомним, что под Горловкой в Донецкой области 29 декабря проходит обмен пленными. Украинские СМИ не получили аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами. Ранее мы сообщали имена первых освобожденных из плена украинцев.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Также смотрите в сюжете, что произошло в Украине за время, пока сепаратисты удерживали украинцев в плену:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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