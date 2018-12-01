Бывший узник Кремля записал видео для пленных моряков: Ваше главное оружие – язык и вера

Украинские моряки, захваченные россиянами во время атаки на Азовском море, перевезли в Москву и содержат в "Лефортово", необходимо знать целый ряд важных вещей, которые помогут военным.

Видео с изложением главных принципов выживания в тюремных условиях записал бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев, который и выложил запись в Facebook.

В частности, он подчеркнул, что содержание в Лефортово, которое относится к ведению Федеральной службы безопасности РФ, отличается от условий в других СИЗО – между узниками нет никакого сообщения и установлено максимальное количество камер наблюдения.

Среди прочего, Афанасьев посоветовал морякам ни в коем случае не позволять унижать своего достоинства, даже в мелочах. Главным оружием украинских политзаключенных он назвал родную речь и веру.

"На суде некоторые ребята говорили, что им нужны переводчики. Всем парням нужно донести, что всем, каждому, нужен переводчик. Если пришли к ним в камеру и говорят – выходи, им нужно сказать: "Я тебе, кур** кац***ка, не розумію, я не розумію, що значить "вихаді", я не знаю, що таке "рукі за спіну", я не знаю цей хлів, веди мені перекладача", – подчеркнул он.

Бывший узник особо подчеркнул, что язык для украинца в тюрьме – это оружие, и на этом нужно настаивать, не нужно общаться по-русски, не нужно никому отвечать по-русски, именно этот месседж важно донести парням, что благодаря украинскому языку они победят.

"Бить их там не будут, пытать их там не будут. Если кто-то их тронет хоть пальцем – это будет большая жесть для России. Если с ними что-то сделают – они послужат очень сильно для державы. Но, скорее всего, навряд ли", – признал он.

Кроме того, он особо отметил, что пленникам нельзя подписывать никаких бумаг и постоянно требовать адвоката.

"Большой секрет: есть инструкция поведения с арестантами в каждой больнице. Они могут обратиться к любому ключнику, вертухаю, и сказать: "Кур**, давай мне правила, по которым я должен тут находиться. И они должны принести эти правила, и ребята должны выучить эти правила от А до Я. И жестко дрючить администрацию, на украинском языке дрючить, чтобы они даже не понимали, за что их дрючат, не отступать ни на шаг", – объяснил автор видео.

Особо он подчеркнул, что нельзя "нарываться и оскорблять арестантов по тюремной линии, но с ментами нужно делать что угодно".

"За твоей спиной всегда должна быть правда, и всегда нужно стоять на своем. Если за твоей спиной правда – ты можешь переходить на следующий уровень. Просто там "бычить", "беспредельничать", нельзя нигде. Еще ребятам обязательно нужно передать Библию, на украинском языке. Вера и язык – это оружие", – рассказал автор.

Еще одной любопытной особенностью , которую Афанасьев отметил, оказалась ситуация во время личного досмотра, которые довольно часто проводят в Лефортово.

"Никогда не писать объяснительные, ни на кого, ни за что, нигде. Над ними могут издеваться, пытать, чтобы заставить подписать какие-то бумаги. Парням нужно отказываться делать то, что им не нужно делать. Очень часто делают полный обыск в тюрьме. Заходят, говорят, раздевайся, вплоть до того, что снимай трусы. Ребятам нужно передать, что это унижение, они не должны этого делать. Но они не должны говорить, что мы не будем этого делать. Пускай они говорили, чтобы они сами снимали трусы. Менты никогда не будут этого делать, потому что "пипка" может по лицу ударить. Не захотят, им это позорно. Таких манипуляций очень много", – рассказал он.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли в Азовском море. Суда и авиация ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

Больше о развитии событий читайте на сайте "Сегодня": в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.