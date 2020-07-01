Пенсии вырастут, а штрафы за пьяное вождение ужесточат: что изменится для украинцев в июле

Середина лета встретит украинцев новыми штрафами для водителей, повышением прожиточного минимума и пенсий, стабильным долларом. Сайт "Сегодня" выяснил, чего ждать украинцам в июле.

Курс доллара

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Эксперты прогнозируют, что существенных колебаний курса доллара в июле не будет.

"После завершения жесткого карантина происходит некоторое оживление экономики и стабилизация на финансовых рынках. В июле не ожидается существенных колебаний валютного курса. Курс гривни к доллару будет оставаться в коридоре 26,50-27,00", — считает независимый эксперт Александр Хмелевский.

Вадим Бардась, бизнес-аналитик, эксперт Европейского аналитического центра, рассказывает, что сверхмягкая монетарная политика Федеральной резервной системы США наполнила сырьевые рынки ликвидностью, сдержав от дальнейшего обвала цены на сырьевые товары, в частности на пшеницу и металл, за счет которых функционирует украинская экономика.

"Дополнительным плюсом является и увеличение официальных резервных активов Национального банка на 30%, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Это предоставляет для НБУ все возможности удержания курса доллара в Украине в рамках 27 гривен. То есть динамика валютных курсов в Украине будет определяться Нацбанком. Ожидается, что НБУ за счет имеющихся у него ресурсов и поддержки МВФ продолжит удерживать стабильный валютный курс в июле текущего года, несмотря на расширение бюджетного дефицита и рост риска увеличения эмиссии национальной денежной единицы", — говорит Бардась.

Новые штрафы для водителей

С 1 июля в Украине серьезно ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде. В июле вступает в силу закон № 7279-д, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Главное новшество в том, что вождение в пьяном состоянии будет квалифицироваться как уголовное преступление, а не как административное нарушение. Согласно новому закону, уголовная ответственность будет наступать в таких случаях:

вождение в нетрезвом состоянии ("управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции");

допуск за руль другого нетрезвого лица ("передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов");

отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения или употребление лекарственных препаратов, влияющих на состояние за рулем;

употребление водителем после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования или до принятия решения об освобождении от такого освидетельствования.

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Напомним, что допустимая норма алкоголя в крови – не больше 0,2 промилле, а штраф за вождение в нетрезвом виде сейчас составляет 10,2 тыс. грн.

С 1 июля для пьяных водителей предусмотрены следующие наказания:

нарушение вышеупомянутых правил — от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

при повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

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Рост соцвыплат и пенсий

Сейчас прожиточный минимум в Украине составляет 2027 грн. А с 1 июля он повысится до:

2197 грн – для трудоспособных лиц;

1712 грн – для лиц, утративших трудоспособность.

Увеличение прожиточного минимума потянет за собой и рост минимального размера пенсий. Так, сейчас минимальная пенсия составляет 1638 грн, а с 1 июля она вырастет до 1712 грн. Также вырастет надбавка пенсионерам за стаж. Это ежемесячная доплата для тех, у кого больше 30-35 лет стажа (женщин и мужчин соответственно). Надбавка составляет 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный год стажа, поэтому с июля она вырастет с 16,38 грн до 17,12 грн.

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Помимо этого, вырастут и привязанные к прожиточному минимуму соцвыплаты на детей.

Для одиноких родителей выплаты вырастут:

на детей до 6 лет — с 1779 грн до 1859 грн;

на детей от 6 лет до 18 лет — с 2218 грн до 2318 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство составит:

для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля — 4647,5 грн;

для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля — 5795 грн.

Помощь для детей с инвалидностью:

до 6 лет — 6226,5 грн;

от 6 до 18 лет — 7763 грн.

Окончание карантина

О полной отмене карантина говорить пока рано. Кабинет министров продлил карантин до 31 июля. В Украине сейчас действует адаптивная модель карантина, то есть для каждой области местные власти устанавливают свои ограничения и ослабления, в зависимости от количества заболевших. Будет ли всеукраинский карантин продлен или же отменен, зависит от эпидемиологической ситуации в стране и от сознательности каждого украинца.

Европа останется закрытой

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Евросоюз принял решение с 1 июля допустить на территорию ЕС граждан тех стран, в которых уровень заболеваемости СОVID-19 за последнее время не превышает европейские показатели. Изначально Украина была в списке стран, граждан которых впускали бы в ЕС, но после ухудшения показателей страну исключили из этого списка.

Сейчас безопасными считаются только 14 стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Е-резидентство

В правительстве одобрили программу внедрения электронного резидентства в Украине, которая стартует с июля. В Минцифры рассказали, что онлайн иностранцы смогут получить:

украинскую квалифицированную электронную подпись;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

возможность открыть счет в украинском банке;

упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

Погода в июле

Первый месяц лета в Украине выдался жарким и дождливым. Синоптики прогнозируют, что июль также начнется и закончится дождями, а середина месяца будет жаркой — температура воздуха достигнет +33 градусов. К концу месяца средняя дневная температура в стране составит около +25 градусов, а дожди участятся.

О том, будет ли в Украине вторая волна коронавируса и жесткий карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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