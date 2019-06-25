"Черные" трансплантологи из Казахстана зарабатывали на почках украинцев по 150 тысяч долларов

В Казахстане по уголовному производству арестованы несколько человек

Фото: Pixabay

В Казахстане задержали группу лиц, которых подозревают в торговле органами. 20 человек, которые продали свои почки – граждане Украины. На одном органе "черные трансплантологи" зарабатывали до 150 тысяч долларов. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, работники полиции Республики Казахстан по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины проводят необходимые действия по уголовному производству, возбужденному по факту торговли органами. В Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них – врач-трансплантолог.

20 человек, которые продали свои почки – украинцы. Каждый из них за свою почку получал от 10 до 15 тысяч долларов, а тот, кто приобрел эту почку, платил до 150 тысяч долларов.

Один из допрошенных украинцев рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции его онкобольной жены, второй – просто, чтобы жить.

"И эти наши несчастные граждане – простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе. Очень жаль, что наши граждане Украины становятся поставщиками органов", – добавил Вячеслав Аброськин.

Ранее мы рассказывали, какой путь преодолела Турция, чтобы каждый имел право на бесплатную трансплантацию.

Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.

Ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень.

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