Что делать, если вам отказываются делать тесты на коронавирус

В Министерстве здравоохранения бьют тревогу – туда поступают сообщения об отказах в проведении тестов

Если у вас отказываются брать анализ на коронавирус – немедленно сообщайте на горячую линию. В Министерстве здравоохранения получают сообщения, о том, что в некоторых медучреждениях отказывают в проведении тестов пациентам, которые обращаются с признаками болезни COVID-19. Поэтому напоминают, что у врачей есть алгоритмы, по которым те должны действовать. В частности, указан четкий перечень симптомов, которые подпадают под подозрение на коронавирусную инфекцию. Если у пациента такие присутствуют, ему обязательно должны провести тест. Телефоны горячих линий, по которым можно обратиться в случае отказа, есть на всех онлайн-источниках Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Южная Корея направила в Украину 100 тысяч ПЦР-тестов. Тесты смогут выявить коронавирус уже в течение двух часов.

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Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил: ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом – из Китая были доставлены 50 тысяч ПЦР-тестов. 29 марта прибыл новый борт со 100 тысячами тестов.

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Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов.

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