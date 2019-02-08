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ЦИК огласит кандидатов в президенты, а ЕС готовит документ по "Северному потоку – 2": главные темы дня

Сегодня, 11:42

Сайт «Сегодня» подобрал топ-темы, которые получат свое развитие и будут в центре внимания СМИ

ЦИК огласит кандидатов в президенты, а ЕС готовит документ по "Северному потоку – 2": главные темы дня Украина Сайт «Сегодня» подобрал топ-темы, которые получат свое развитие и будут в центре внимания СМИ

В пятницу, 8 февраля, внимание украинской и мировой прессы будет обращено к нескольким главным событиям, которые будут определять информпространство в течение дня.

Центральная избирательная комиссия в пятницу обязана завершить процедуру регистрации кандидатов и опубликовать итоговый список. Прием документов был завершен еще в минувшее воскресенье и, согласно закону, у ЦИК было пять дней на то, чтобы решить, кого допустить до выборов, а кого оставить за бортом президентской гонки.

Премьер-министр Украины и члены Кабмина сегодня посещают утреннее пленарное заседание Верховной Рады, чтобы ответить на вопросы депутатов во время "часа вопросов к правительству".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины предоставит отчет о деятельности НАБУ за второе полугодие 2018 года. Будут вопросы о реально доведенных до суда уголовных производствах и борьбе с коррупцией.

Государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдуин во время визита в Украину 8 февраля объявит о дополнительном финансировании гуманитарной сферы и проектов по укреплению мира. Кроме того, министр проведет встречи с представителями власти и гражданского общества, проверит состояние выполнения проектов, финансируемых Великобританией.

Комитет постоянных представителей ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении председательствующей в Совете ЕС Румынии мандата на ведение переговоров с Европарламентом по Директиве по газу. Речь идет о внесении в документ поправок, которые должны расширить возможности Брюсселя по контролю над морскими трансграничными газопроводами, в первую очередь "Северным потоком — 2".

О главных темах четверга, 7 февраля, и какими были итоги ушедшего дня, читайте на сайте "Сегодня".

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Тег Великобритания, ЦИК, НАБУ, Гройсман, Сытник, Выборы президента Украины 2019

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