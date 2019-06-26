ЦИК отчитается о подготовке к выборам, а НАТО и ЕС решают проблемы с Россией: топ-темы дня

Среда, 26 июня, будет насыщена событиями, которые получат свое развитие в течение ближайших суток

Владимир Гройсман проводит заседание правительства. На повестке дня ряд важных финансово-экономических вопросов, в том числе пенсионное обеспечение, политические вопросы о ТКГ в Минске и кадровые назначения.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук на пресс-конференции по выборам в парламент 2019 расскажет о зарегистрированных кандидатах и партиях, их избирательных фондах, а также об временном изменении места голосования.

ПАСЕ на заседании рассмотрят вопрос о полномочиях российской делегации и проголосуют за кандидатуру генерального секретаря Совета Европы.

Встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Главные темы – повышение оборонных расходов европейских членов Альянса, выход США из договора об РСМД и переговоры с Россией.

В Киеве состоится празднование Дня крымскотатарского флага. Планируется ряд мероприятий, в том числе автопробег и массовое шествия по Крещатику.

О том, какими были итоги вторника, 25 июня, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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