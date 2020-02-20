Циклон принесет в Украину проливные дожди: синоптики предупредили о непогоде

Погода в Украине, которая так долго сохраняется аномально теплой, в последние выходные февраля подкачает. По всей стране пройдут дожди, а температура воздуха снизится, передает Гидрометцентр.

Так, уже в воскресенье, 23 февраля, осадки ожидаются по всей территории Украины, причем и днем, и ночью. В центральных и восточных регионах, а также в Харьковской и Сумской областях, ожидаются обильные дожди с мокрым снегом. На западной Украине снега не будет, но подмочит и там основательно.

Температура воздуха и днем, и ночью, при этом остается плюсовой: до семи-десяти градусов тепла днем, и около одного-двух градусов тепла – ночью. Причем самые холодные ночи ждут именно юг Украины.

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В понедельник, 24 февраля, непогода над Украиной из-за циклона продолжится. Ливни пройдут во всех областях, а температура немного снизится: по прогнозу, столбик термометра не вырастет выше четырех-шести градусов. Ночью в центральных и южных регионах возможны заморозки до минус двух градусов, что может спровоцировать гололедицу.

Как известно, в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов.

А вот весна особо не порадует: синоптики также предупредили, что март в Украине может быть неожиданно холодным из-за того, что в Украине меняются температурные режимы.

Аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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