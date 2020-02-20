Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Циклон принесет в Украину проливные дожди: синоптики предупредили о непогоде

20 февраля, 21:40

Страну накроют ливни с мокрым снегом

Погода в Украине, которая так долго сохраняется аномально теплой, в последние выходные февраля подкачает. По всей стране пройдут дожди, а температура воздуха снизится, передает Гидрометцентр.

Так, уже в воскресенье, 23 февраля, осадки ожидаются по всей территории Украины, причем и днем, и ночью. В центральных и восточных регионах, а также в Харьковской и Сумской областях, ожидаются обильные дожди с мокрым снегом. На западной Украине снега не будет, но подмочит и там основательно.

Температура воздуха и днем, и ночью, при этом остается плюсовой: до семи-десяти градусов тепла днем, и около одного-двух градусов тепла – ночью. Причем самые холодные ночи ждут именно юг Украины.

Реклама

В понедельник, 24 февраля, непогода над Украиной из-за циклона продолжится. Ливни пройдут во всех областях, а температура немного снизится: по прогнозу, столбик термометра не вырастет выше четырех-шести градусов. Ночью в центральных и южных регионах возможны заморозки до минус двух градусов, что может спровоцировать гололедицу.

В тренде
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Как известно, в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов.

А вот весна особо не порадует: синоптики также предупредили, что март в Украине может быть неожиданно холодным из-за того, что в Украине меняются температурные режимы.

Аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода снег дожди погода в Киеве погода в Украине

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео
Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видеоУкраина
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...