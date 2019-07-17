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Данилюк: В катастрофе MH17 Россия пытается замести свои следы

17 июля, 10:05

Вина агрессора в сбивании самолета доказана, а у Украины появился важнейший свидетель преступления

Обломки сбитого россиянами "Боинга"
Обломки сбитого россиянами "Боинга". Фото: AFP

В пятую годовщину катастрофы MH17 секретарь СНБО Александр Данилюк напомнил, что вина России в сбивании "Боинга-777" малайзийских авиалиний доказана, но Россия цинично все отрицает и пытается запутать международное сообщество. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"И хотя вина России де-факто доказана, агрессор придумывает все новые версии, пытается запутать следы и отвлечь внимание международного сообщества вымышленными проблемами. Например, вчера страна-агрессор инициировала заседание Совета безопасности ООН по "проблеме" украинского "языкового закона". Это очевидная попытка сместить акцент внимания накануне годовщины", – написал он.

Данилюк считает, что Россия в итоге не избежит наказания, поскольку военные преступления не имеют срока давности. Чиновник напомнил, что недавно был задержан командир "ДНР", который прятал тот самый "Бук", из которого был произведен выстрел по самолету.

"Владимир Цемах на момент катастрофы был командиром ПВО славянской бригады боевиков Гиркина. В интервью одному из сепаратистских СМИ он откровенно рассказывает о катастрофе и даже подтверждает, что ракета была выпущена из ПЗРК "Бук". Кроме того, Цемах лично знал всех полевых командиров боевиков, был в курсе деталей операций и перемещения оружия. Показания задержанного станут еще одним доказательством против России и подконтрольных ей боевиков. Следствие еще не завершено, поэтому нам важно постоянно говорить о трагедии рейса МН17. Сегодня я разделяю скорбь родных и близких погибших. Для них мы можем сделать самое главное – доказать, что Украина и мир не оставляют такие преступления без наказания", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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Тег Россия, Данилюк, MH17

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Сегодня

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