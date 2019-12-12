Дело Шеремета: как следствие вышло на Антоненко и Кузьменко

Андрей Антоненко. Фото: facebook.com/serega.misura

На брифинге по делу о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители рассказали, как следствие вышло на подозреваемых Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

"21 ноября 2015 году в Херсонской области неподалеку от населенных пунктов Чаплынка и Нова произошло 2 взрыва, которые повредили электроопоры линии электропередач. Один из организаторов этих взрывов является гражданин по фамилии Нацик. На фото с места происшествия внимание следствия привлекло неизвестное лицо в одежде со специфическим изображением на спине. ... Это стало для нас лакмусом, на который мы обратили внимание", - сообщили правоохранители.

После изучения обширного круга знакомых Нацика, полицию заинтересовал гражданин Андрей Антоненко.

"Было установлено, что он проживает в центральном районе Киева неподалеку от места взрыва автомобиля Павла Шеремета. На фото в соцсетях Антоненко часто носит одежду со специфическими эмблемами и изображениями, которые схожи с изображениями на одежде вероятного преступника, убийцы Павла Шеремета. В дальнейшем установлены его тесные связи с двумя лицами, которые также заинтересовали следствие. Это Кузьменко Юлия и гражданин К. с псевдонимом "Электрик", – сообщили правоохранители.

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Напомним, что ранее в этот день был задержан главный подозреваемый в убийстве. Им оказался известный украинский музыкант и сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко. 12 декабря он сообщил об обысках, которые проходят у него дома.

Позже адвокат Влад Добош сообщил о задержании волонтера и врача Юлии Кузьменко, которую также подозревают в причастности к убийству Шеремета.

В тренде Полиция задержала причастных к убийству Павла Шеремета

Также сообщается о задержании участницы боевых действий на Донбассе, военная медсестра Яна Дугарь.

Задержанный по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко уже прокомментировал ситуацию с визитом силовиков к нему. Передает с места событий корреспондент "Сегодня".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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