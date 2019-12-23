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Дело Шеремета: на суд по апелляции Антоненко стянули силовиков – фото

23 декабря, 13:29

Игорь Серов

Зал заседаний охраняют около 100 спецназовцев в полной экипировке

В Киеве в ближайшее время начнется рассмотрение апелляции на арест музыканта Андрея Антоненко. По версии следствия, он является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент "Сегодня" с места событий, зал заседаний охраняют около 100 спецназовцев в полной экипировке. У всех желающих попасть на заседание проверяют сумки и карманы.

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"Видите, я опасный, меня проверяют", – бросил реплику после досмотра один из адвокатов Андрея Антоненко.

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Видимо, к такой усиленной охране силовики решили прибегнуть, чтобы не допустить повторения ситуации, которая произошла в пятницу. Напомним, тогда группа поддержки другой подозреваемой, Юлии Кузьменко, заблокировала стеклянную клетку. Спецназовцы взяли "аквариум" штурмом.

Напомним, 14 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года. Недавно опубликовали разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия. Сам подозреваемый отказался сотрудничать со следствием.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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суд павел шеремет Андрей Антоненко

Источник: Сегодня

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