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День армейского спецназа ВСУ, старт вакцинации и погодные рекорды: топ-темы дня

Сегодня, 12:01

В понедельник, 29 июля, определились несколько важных тем, за которыми будут следить СМИ

День армейского спецназа ВСУ, старт вакцинации и погодные рекорды: топ-темы дня Украина В понедельник, 29 июля, определились несколько важных тем, за которыми будут следить СМИ

Состоится пресс-брифинг о старте кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка "Вакцинированы – значит защищены". Участники – и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, писатель, общественный деятель Сергей Жадан.

Армейский спецназ ВСУ отмечает свой праздник. Чем живут Силы спецопераций сегодня, как изменились и в чем их задачи.

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Премьер России Дмитрий Медведев ездит по оккупированному Крыму. Украина выразила протест. Какой будет реакция Европейских институций и мирового сообщества.

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Погода в Европе побила 2-тысячелетний рекорд. Жара вперемешку с ураганами натворили бед в нескольких странах. В Украине держится жара свыше 30 градусов. Какой будет погода в ближайшие дни.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Медведев погода жара спецназ ВСУ Супрун силы спецопераций

Источник: Сегодня

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