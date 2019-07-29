День армейского спецназа ВСУ, старт вакцинации и погодные рекорды: топ-темы дня

Состоится пресс-брифинг о старте кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка "Вакцинированы – значит защищены". Участники – и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, писатель, общественный деятель Сергей Жадан.
Армейский спецназ ВСУ отмечает свой праздник. Чем живут Силы спецопераций сегодня, как изменились и в чем их задачи.
Премьер России Дмитрий Медведев ездит по оккупированному Крыму. Украина выразила протест. Какой будет реакция Европейских институций и мирового сообщества.
Погода в Европе побила 2-тысячелетний рекорд. Жара вперемешку с ураганами натворили бед в нескольких странах. В Украине держится жара свыше 30 градусов. Какой будет погода в ближайшие дни.
О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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