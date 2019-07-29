В понедельник, 29 июля, определились несколько важных тем, за которыми будут следить СМИ

День армейского спецназа ВСУ, старт вакцинации и погодные рекорды: топ-темы дня 2019-07-29T12:01:00+03:00 Украина В понедельник, 29 июля, определились несколько важных тем, за которыми будут следить СМИ

Состоится пресс-брифинг о старте кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка "Вакцинированы – значит защищены". Участники – и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, писатель, общественный деятель Сергей Жадан.

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