Украина задержала российский танкер, ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах Рады: итоги недели

Госдолг Украины продолжил рост, а розничная торговля оживилась





Общество

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

Полиция зарегистрировала 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду, открыто 516 уголовных производств, составлено 1,5 тыс. административных протоколов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Задержала российский танкер NEYMA Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой. Причина – это судно российские власти использовали для перекрытия прохода под Крымским мостом во время нападения на украинские военные корабли в районе Керченского пролива. Все члены нынешней команды танкера отпущены домой, т.к. они не причастны к тем событиям.

48% украинцев удовлетворены тем, как складывается их жизнь в целом, 27% – насколько удовлетворены, настолько и не удовлетворены, 19% – не удовлетворены. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС. Средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 до 5 составляет 3,4 балла. По сравнению с 2017 годом доля тех, кто доволен тем, как складывается их жизнь, увеличилась с 39% до 48%, средняя оценка удовлетворенности – с 3,3 до 3,4.

831 493 заявления подали в вузы в этом году поступающие на бакалавра и магистра на основе 11 классов на дневную форму обучения. ТОП-5 высших учебных заведений по популярности среди абитуриентов выглядит следующим образом: Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (41412 заявлений), Львовский национальный университет им. Ивана Франко (36078), НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (35242), НУ "Львовская политехника" (29939) и Киевский национальный торгово-экономический университет (24233). ТОП-5 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений: филология (65419), право (65077), менеджмент (50207), компьютерные науки (39376) и педагогика (35605).

31 214 взрывоопасных предметов пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили с начала текущего года.

Украина заняла 47 место в рейтинге инновационных стран мира Global Innovation Index 2019 и опустилась на четыре позиции. Она занимает второе место среди относительно бедных европейских стран (с доходом ниже среднего уровня).

Перенесут в аэропорт Запорожья авиарейсы, которые выполнялись из Днепра, на время проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта этого города. Параллельно в аэропорту Запорожья ведется строительство нового терминала. Его планируют завершить к концу 2019 года.

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Завоевали 6 медалей украинские школьники на Международной олимпиаде по математике и 3 медали – на Международной олимпиаде по биологии. В состав команды, которая представляла Украину на олимпиаде по математике, было 6 учеников, она проходила в Великобритания. Всего было 643 участника из 116 стран. На олимпиаде по биологии в составе украинской команды было 4 школьника. Участие в ней приняли 300 человек из 78 стран. Олимпиада состоялась в Венгрии.

Запрещен для 37 518 человек въезд на территорию Украины по состоянию на 23 июля, среди которых 9301 гражданин РФ. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Кабмин расширил перечень платных номерных знаков, на которые есть повышенный спрос, и установил цены на них до 30 тыс. грн. В настоящее время предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд и в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене, что приводит к появлению коррупционной составляющей процесса. Теперь, например, за номерной знак из четырех одинаковых цифр теперь нужно будет заплатить 30 тыс. грн, столько же – за последовательность в пределах от 0001 до 0009.

Передали 64 человека, которые отбывали наказание в отдельных районах оккупированной части Луганской области, украинской стороне. Все они на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Экономика

Правительство поручило Минфину привлечь два кредита от Cargill Financial Services International: 100 млн евро на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро на пять лет под 6,25% годовых.

Вырос на 2,5% совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года – до 80,35 млрд долларов. При этом в национальной валюте госдолг снизился на 0,19% – до 2,102 трлн грн. В целом с начала года совокупный госдолг увеличился на 2,59%, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 1,83%.

Оснащены уже 80% или 65 тысяч жилых домов в Украине счетчиками тепловой энергии. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. Лидерами по количеству жилых зданий, оснащенных узлами коммерческого учета тепловой энергии, являются Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области. Худшие показатели демонстрируют Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.

Составил 1,691 млрд долларов импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2019 года. Наибольшее количество автомобилей было ввезено из Германии – на сумму 334,318 млн долларов. На втором месте – импорт из Японии – 245,863 млн долларов. На третьем – США – 207,116 млн долларов.

1,099 млрд долларов было переведено в Украину за первое полугодие через банки, карточные системы и почтовые отделения, а отправлено из страны – 168 млн долларов (в эквиваленте).

Выросли на 6,5% во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке, на вторичном – на 13,5%. По данным Госстата, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,8%, на вторичном – на 10,9%, двухкомнатные – на первичном рынке на 6,6%, на вторичном – на 14,9%, трехкомнатные – на первичном на 10,9%, на вторичном – на 14,4%.

Украинские банки ожидают дальнейший рост кредитования и приток депозитов, в то же время отмечают рост рисков, особенно кредитного. Об этом говорят результаты опроса Национального банка. 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 70% – розничных.

Увеличил до 14,2464% Кабинет министров размер доли ЕСВ в августе 2019 года, направляемой на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве. Это сделано с целью частичной стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования в условиях роста расходов на материальное обеспечение и страховые выплаты.

Экспортировала 2,435 млн тонн зерновых и зернобобовых Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 24 июля. В прошлом маркетинговом году были экспортированы рекордные 50,4 млн тонн зерновых.

Вырос на 5,9 млрд грн, или на 8,8% объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона – до 73 млрд грн. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 67 млрд грн, или в 11,5 раза. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 9,2% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

НБУ установил для банков требования по организации процесса управления проблемными активами, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финансовой стабильности Украины. При этом регулятор предусмотрел 14-месячный срок для поэтапной имплементации новых требований – до осени 2020 года.

Украина на 100% загрузила мощности по импорту природного газа. Импорт газа достиг 66,3 млн куб. м. Пропускная способность ГТС в Украину на западной границе составляет: из Словакии – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрии – 19,5 млн, Польши – 4,3 млн.

Украина сможет заключить новую программу с МВФ на сумму 6-8 млрд долларов к концу 2019 года и осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годы, прогнозируют аналитики банка Raiffeisen.

Цена газа для населения в предстоящий отопительный сезон должна быть ниже или на уровне цены, которая будет установлена в августе и будет, как минимум, ниже на 5,5% цены в июле, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

На общую сумму 68,67 млн долларов Украина в январе-мае приобрела ядерное топливо. По данным Государственной службы статистики, было закуплено топливо российского производства на 17,44 млн долларов, шведского – на 51,23 млн долларов.

Провела 10,6 тыс. проверок налогоплательщиков Государственная фискальная служба за январь-июнь, по результатам которых доначислила в бюджет 20,3 млрд грн налогов и сборов. Из этой суммы согласовано 6,6 млрд грн, включая 1,8 млрд грн по налогу на прибыль и 1,9 млрд грн по НДС.

Сократилась на 48,2% чистая прибыль 100 крупнейших государственных компаний в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 25,3 млрд долларов.

Сократилось до 85 против 93 годом ранее количество аграрных холдингов в Украине за прошлый год, сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". Сократился также земельный банк 15 крупнейших компаний – с 3,3 млн га в 2017 году до 3,2 млн га в 2018 году. Совокупный земельный банк, который обрабатывается агрохолдингами, также уменьшился – с 5,95 млн га до 5,62 млн. Совокупный показатель EBITDA украинских публичных агрохолдингов за 2018 год сократился на 19% – до 853,6 млн долл.

Сократилось в два раза с 2014 года судоходство в Азовском море , а порты потеряли почти половину грузов. Украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд грн дохода. Об этом сообщил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

Еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год "Нафтогаз Украины" перечислил в государственный бюджет. Таким образом, в целом компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% ее чистой прибыли за 2018 год.

Снизит на 7,5% "Нафтогаз Украины" в августе цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, по сравнению с действующей в июле – до 5568 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед поставщиком. Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в августе составит 6244,8 грн, что на 7,2% ниже, чем в июле.

Сократились на 2,3% объемы промышленного производства в июне по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года . В целом за январь-июнь промпроизводство выросло на 0,5%. За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3%, в перерабатывающей промышленности – падение на 0,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 1,5%.

Привлек 6,95 млрд грн Минфин в целом на аукционах по продаже ОВГЗ 23 июля по сравнению с 7,41 млрд неделей ранее и 6,01 млрд грн – двумя неделями ранее.

Подписать соглашение с правительством Омана об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал Кабинет министров уполномочил министра финансов Оксану Маркарову.

Направил в правоохранительные органы четыре письма НБУ во втором квартале. В них содержится информация о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов. Кроме того, НБУ проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов четырех банков на сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.

Вырос на 10,3% оборот розничной торговли в Украине в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 501,76 млрд грн. Оборот розничной торговли в июне по сравнению с маем 2019 года вырос на 4,1%.

С 5 августа начнется введение международного номера банковского счета IBAN. Действующие счета будут изменены в соответствии с требованиями стандарта IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

Кабинет министров отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта этилового, коньячного и плодового, этилового ректифицированного виноградного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

Увеличился на 1,7% объем выполненных строительных работ в июне по сравнению с июнем-2018, а в мае-2019 к маю-2018 этот показатель вырос на 15,7%. Согласно данным Госстата, в июне-2019 к июню-2018 объем работ сократился в жилищном и инженерном строительстве и возрос в нежилом.

Мир

Достигла нового пика аномальная жара в Западной Европе, в нескольких странах были обновлены температурные рекорды. Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны 25 июля температура достигла 42,6 градуса по Цельсию. В Париже термометры также поднялись до 42,6 градуса. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная во французской столице. Бельгия зафиксировала температурный рекорд – 40,7 градуса в городке Бейтем. В Нидерландах впервые с момента начала ведения записей температура поднялась выше 40 градусов – 40,7 градуса зафиксированы в Гилзе-Риен.

Подал в отставку губернатор Пуэрто-Рико, ассоциированного с США государства. К его уходу привели массовые протесты, продолжавшиеся с 10 июня. Они начались после публикации электронной переписки губернатора со своими 11 помощниками в мессенджере Telegram. Кроме сексистских и гомофобных оскорблений, в чате чиновники разрабатывали планы дискредитации лидеров оппозиции. Кроме того, незадолго до обнародования переписки по подозрению в коррупции сотрудниками ФБР были арестованы шесть чиновников кабинета губернатора.

Компания Tesla сократила размер убытка во втором квартале. Чистый убыток составил 408,3 млн долларов по сравнению с 717,5 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка компании повысилась до 6,35 млрд долларов против 4,002 млрд годом ранее. Глава компании Илон Маск сообщил, что Tesla рассчитывает выйти на безубыточный уровень по итогам третьего квартала. Он подтвердил сделанный ранее прогноз продаж автомобилей в 2019 году: от 360 тыс. до 400 тыс. машин, что будет представлять собой рост на 45-65% относительно прошлого года.

Boeing получила 2,94 млрд долларов чистого убытка во втором квартале, год назад компания получила 2,2 млрд долларов прибыли. Это крупнейший квартальный убыток в истории Boeing. Квартальная выручка упала на 35% и составила 15,7 млрд долларов. Расходы на выплаты компенсаций в результате приостановки полетов самолетов модели 737 MAX сократили квартальную выручку компании на 5,6 млрд долларов, а чистую прибыль – на 8,74 млрд.

Facebook выплатит рекордный штраф – 5 млрд долларов – для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC), касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Еще 100 млн долларов Facebook заплатит для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), посчитавшей, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно рисков ненадлежащего использования их данных.

Стала первой частной китайской компанией, успешно запустившей коммерческие спутники, стала Beijing Starcraft Glory (iSpace). Ее ракета вывела два коммерческих спутника на орбиту с высотой 300 км.

Решили возобновить исполнение смертных приговоров федеральные власти США после перерыва в 16 лет. 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, осужденных за жестокие убийства, в том числе детей. Они ожидают казни уже 15 лет. Для исполнения смертных приговоров будет применена смертельная доза психотропного препарата пентобарбитал. Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным. Однако за это время высшая мера наказания осуществлялась в некоторых штатах. В настоящее время в США приговорены к смертной казни 2600 человек. В ряде штатов такая казнь запрещена.

Правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ выиграла выборы в верхнюю палату парламента, но не смогла обеспечить себе 2/3 мест, необходимых для беспрепятственного одобрения поправок к конституции страны, которые ей необходимы.

Индия осуществила запуск к Луне космического аппарата, который должен доставить на поверхность естественного спутника Земли посадочный модуль с луноходом. В случае успеха миссии Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Достигли 2,7902 млрд долларов кассовые сборы фильма "Мстители: Финал", он по этому показателю обошел прежнего мирового рекордсмена – "Аватар" (2,7897 млрд долларов), который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.

Госдума РФ упростила предоставление отдельным категориям иностранцев разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который избран новым лидером Консервативной партии.

Самолеты Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский военный самолет дважды вторгся в ее воздушное пространство. Россияне сначала заявили, что южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря. Но на следующий день выразили "глубокое сожаление" в связи с инцидентом, заявив, что его причиной нарушения стали "технические причины".

Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым в любых условиях и отказывается от участия в гонке ядерных вооружений. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне, обнародованной 24 июля. В ней также отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Вооруженные силы Индии провели первые в истории страны учения по отработке боевых действий в космосе. Их целью названа оценка "неминуемых угроз" и выработка предварительной версии космической военной доктрины.

На сумму 35 млрд евро Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные автомобили, сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Компания Harley-Davidson понизила прогноз поставок мотоциклов на текущий год, отметив падение мировых продаж во втором квартале. Согласно новому прогнозу, компания в 2019 году поставит от 212 тыс. до 217 тыс. мотоциклов вместо ожидавшихся ранее 217-222 тыс. Прогноз операционной маржи в этом сегменте бизнеса снижен до 6-7% от выручки с 8-9%.

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