День Независимости Украины: Google посвятил празднику яркий дудл

На рисунке изображен украинский флаг на голубом фоне

Компания Google выпустила праздничный дудл, посвященный Дню Независимости Украины.

На тематическом рисунке изображен сине-желтый флаг Украины на голубом фоне.

День Независимости Украины отмечают 24 августа. Верховная Рада УССР в 1991 году приняла Акт провозглашения независимости Украины – политико-правовой документ, который удостоверял новый статус украинского государства.

Мы уже сообщали, что сейчас в центре Киева возле красного корпуса КНУ им. Шевченко собираются участники Шествия Достоинства. От места сбора шествие отправится к майдану Незалежности, а потом – на Михайловскую площадь, где состоится молебен по погибшим.

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О том, как проходят праздничные мероприятия и как отмечают украинцы, смотрите в специальном выпуске "Сегодня":

Также еще накануне Дня Независимости звезды поздравили украинцев с праздником . Анатолий Анатолич, Екатерина Кухар, Лилия Ребрик, Злата Огневич, Тарас Тополя, Сергей Бабкин и другие известные лица рассказали о своей "формуле независимости".

Напомним, что Новости "Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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