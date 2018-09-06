Денисова: отравленных детей на Херсонщине не госпитализировали

Сегодня, 17:33

Украинский омбудсмен рассказала о результатах медицинского осмотра детей в Чаплинском и Каланчацком районах Херсонской области 

Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Врачи проверили состояние более 630 детей, проживающих в примыкающих к Крыму Чаплинском и Каланчацком районах Херсонской области, где ранее у двух десятков учеников были обнаружены признаки ларингита и раздражения слизистой оболочки.

Ссылаясь на замдиректора Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Лину Бондареву, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, что в состав медицинской бригады входили лор, педиатр и пульмонолог.

"В Чаплинском районе осмотрели 253 детей. Родителям 10 детей врачи бригады рекомендовали провести дополнительные обследования в детской больнице. На данный момент родители ни одного ребенка из этого района в больницу не обратились.

Касательно Каланчацкого района. Бригада врачей проверила 381 ребенка, 16 из них рекомендовали дополнительно обследоваться в больнице. Поэтому родители обратились за дополнительными анализами состояния здоровья их детей", – добавила она.

Омбудсмен констатировала, что на данный момент информации о госпитализации детей в этих районах Херсонщины нет.

В свете сообщений о химическом загрязнении в районе Армянска департамент образования Херсонской ОГА издал приказ о соблюдении санитарных норм в учебных заведениях: в учебных заведениях должны быть созданы комиссии по вопросам эвакуации, а в классах должны регулярно проводиться влажные уборки и аэрация воздуха. Кроме того, необходимо откорректировать режим пребывания детей в учреждениях.

Напомним, что ранее Людмила Денисова попросила помощи в борьбе с химическим загрязнением у исполнительного директору и регионального представителя европейского офиса Программы ООН по окружающей среде.

Также ранее мы писали, что из-за выброса химического вещества в Армянске у детей развилась странная болезнь.

Кроме того, сообщалось, что в самом Армянске, который оказался в эпицентре экологической катастрофы, идет эвакуация детей.
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Источник:

"Сегодня"

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