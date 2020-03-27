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  1. Последние новости Украины

До 17 градусов тепла и сильный ветер: синоптики дали прогноз на 27 марта (карта)

27 марта, 07:28

Тина Наринецкая

Холоднее всего в пятницу будет в Карпатах

В Украине сегодня, 27 марта, будет солнечно и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"27 марта в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается северо-восточный и восточный, со скоростью 5-10 м/с. В южных, Донецкой и Луганской областях местами прогнозируют порывы 15-18 м/с.

Температура установится на уровне 10-15 градусов тепла, на Закарпатье прогреет до 17 градусов тепла. Холоднее всего будет Карпатах – тут ожидаются 0-5 градусов тепла.

В тренде
До 17 градусов тепла и сильный ветер: синоптики дали прогноз на 27 марта (карта)

Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко рассказала, что к концу недели из Украины уйдут ураганный ветер, мороз, и в страну снова вернется настоящая весна. К выходным ожидаются до +17 и солнечная погода.

Кроме того, недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы опубликовали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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