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До 30 градусов жары и никаких осадков: чем удивит погода в Украине 4 августа (карта)

4 августа, 07:13

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Жарче всего в стране будет на побережьях морей

В Украине сегодня, 4 августа, сохранится сухая и жаркая погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, в стране не будет.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Жарче всего в Украине сегодня будет на побережье морей – тут прогреет до 25-30 градусов тепла. А вот прохладнее всего будет в Карпатах – 17-22 градусов тепла.

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Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

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Отметим, что после того, как в июле Украину накрывали дожди и грозы, в августе с осадками не сложится: их может быть даже меньше нормы. Кроме всего прочего, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

Ранее мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие . При резких изменениях погоды люди могут испытывать ломоту в суставах перед дождем или изнуряющие головные боли в пасмурные дни, одышку, недомогание и даже бессонницу.

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