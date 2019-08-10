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Дожди и грозы накроют часть Украины: озвучен прогноз

Сегодня, 18:04

В западных областях порывы ветра могут достигать 20 м/с

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в воскресенье, 11 августа, на западе Украины, а также местами в северных областях страны, на остальной территории – без осадков.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook, ранее давшего прогноз погоды на следующую неделю.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях во время грозы местами порывы ветра – 15-20 м/с", – отмечают метеорологи.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Украинский гидрометцентр / Facebook

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Украинский гидрометцентр / Facebook

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В сообщении говорится, что температура ночью +12…+17, на побережье Черного и Азовского морей до +21, на севере Левобережья +9…+11.

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Днем +26…+31, на юге Одесской области до +34, в северных и восточных областях +23…+28.

Новости "Сегодня" писали, что в пятницу, 9 августа, песчаная буря обрушилась на Кирилловку, курортный поселок в Запорожской области. Мы собрали фото- и видео очевидцев с места событий.

В ночь на субботу, 10 августа, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов.

Мы также сообщали, что в Ровенской области из-за урагана электропровода упали на пожилую женщину и ее внучку, пенсионерка погибла. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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