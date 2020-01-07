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Епифаний в рождественском послании напомнил о защитниках Украины и пленниках боевиков

7 января, 00:48

«Мы просим у Бога, чтобы Он хранил вас от всякого зла», - заявил он

Видео: Православная Церковь Украины

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний обратился к жителям страны с рождественским посланием и поздравлениям с Рождеством Христовым.

Текст рождественского послания появился на сайте ПЦУ.

С Рождеством 2020

С Рождеством 2020 / Фото: Православная Церковь Украины

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"В эти праздничные дни сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Наши совместные сердечные поздравления обращаем к мужественным защитникам Украины – военнослужащим и всем, кто противостоит агрессии против нашей Родины, защищает ее независимость, территориальную целостность и суверенитет. Мы просим у Бога, чтобы Он хранил вас от всякого зла", – говорится в послании.

Епифаний напомним, что перед Новым годом из плена боевиков были освобождены многие украинцы, "однако, к сожалению, в эти праздничные дни, гораздо больше наших братьев и сестер находятся в условиях оккупации, в плену и за решеткой в чужой земле".

"Мы просим у Господа милости и опеки для всех вас и верим, что приближается день вашего освобождения", – говорится в послании главы ПЦУ.

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"Прославляем Сына Божия, Который родился, в молитвах и в колядках, разделяя радость в кругу своей семьи и с ближними! Но больше всего потрудимся для того, чтобы вся наша жизнь была полна добра и любви" – резюмировал Епифаний.

Также Епифаний возглавил всенощное бдение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе перед Рождеством.

7 января он совершит в кафедральном соборе Православной Церкви Украины праздничную Божественную литургию.

Напомним, что ранее Епифаний обратился к украинцам и призвал за красивыми обложками не потерять суть Рождества.

Ранее Епифаний объяснил важность автокефалии.

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Рождество плен Украина защитник послание Рождество Христово Епифаний

Источник: Сегодня

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