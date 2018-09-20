Это не историческое голосование: политолог критически оценил 321 голос за курс Украины на ЕС и НАТО

20 сентября депутаты Верховной Рады 321 голосом поддержали внесение в Конституцию изменений по устремлениям Украины в Европейский Союз и НАТО. Многие парламентарии бурно отреагировали на такие результаты голосования, а спикер ВРУ Андрей Парубий назвал его историческим шагом для страны. Но, по мнению политолога Владимира Фесенко, это голосование не является историческим. Об этом он заявил в комментарии сайту "Сегодня".

Эксперт не разделяет преждевременного оптимизма некоторых политических сил.

"Если за этот законопроект проголосуют во втором чтении, тогда это будет историческое голосование. Я не разделяю преждевременного оптимизма. Я хорошо знаю наших парламентариев. И знаю, что во втором чтении голосование всегда было более сложным. Но сегодня, безусловно, это победа для президентской команды. Насколько я знаю, они активно работали для того, чтобы обеспечить голосование больше 300 голосов. То есть эти голоса не стихийно возникли. Надо было показать, что у этого законопроекта хорошие перспективы во втором чтении. Но я бы пока не спешил", – считает Фесенко.

Политолог вспоминает другие голосования, когда в первом чтении депутаты были едины, а второе голосование было провальным.

"Почему рано радоваться? У нас было больше 300 голосов за отмену депутатской неприкосновенности. И что? Проголосовали уже во втором чтении? Нет! Хороша ложка к обеду. Эмоции бурные нужно проявлять после окончательной победы", – добавляет эксперт.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов переходных положений.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Напомним, недавно в НАТО отреагировали на планы Киева по Конституции. официальный представитель штаб-квартиры Альянса заверил, что решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остается неизменным.