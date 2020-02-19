Украина осуществит лишь один эвакуационный рейс из Китая – Скалецкая

Украинцы, которые будут эвакуированы из Китая, на борту постоянно находиться на контроле у ​​медиков.

Украинское государство будет осуществлять только один рейс для эвакуации своих граждан из охваченного коронавируса Китая.

Об этом заявила министр здравоохранения Звездная Скалецкая во время брифинга перед вылетом самолета за украинцами.

Украинцы, которые будут эвакуированы из Китая, на борту постоянно находиться на контроле у ​​медиков. Они будут осуществлять досмотр пассажиров.

На локации обсервации также будет осуществляться постоянный мониторинг состояния их здоровья.

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Украинцы в Ухане были проинформированы, что украинское государство будет осуществлять только один рейс.

Далее эвакуация из Китая украинцев может осуществляться с помощью дипломатических каналов.

Напомним, что ранее стало известно, когда вылетит самолет в Китай за украинцами.

Также в самолете, который эвакуирует украинцев из Китая, проведут дезинфекцию. Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка к вылету.

Добавим, что в Украине нашли четыре безопасных места для карантина эвакуированных из Китая.

14 стран уже эвакуировали своих граждан из охваченного коронавирусом Китая. Страны непосредственно оплачивают эвакуацию своих граждан.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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