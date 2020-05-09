Филатов жестко ответил Кравчуку на призыв наказывать мэров за "беспредел"

Мэр Днепра Борис Филатов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к властям, в котором тот требовал привлекать мэров городов за "беспредел", в частности в связи тем что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные меры в городе и многие мэры его поддержали.

Борис Филатов отметил, что Ленониду Кравчуку не стоит употреблять слово "беспредел", поскольку это уголовный жаргон.

"Во-первых, я хотел бы посоветовать уважаемому Леониду Макаровичу не использовать слово "беспредел", поскольку оно пришло к нам из уголовного жаргона. Во вторых, я бы посоветовал уважаемому Леониду Макаровичу оставаться нашим украинским Вашингтоном. И в истории, которые происходили вокруг мэра Черкасс и более мелкие истории – не вмешиваться. Потому что Леонид Макарович памятник. И ему надо оставаться памятником, а не быть политическим флюгером в зависимости от того, какая у нас политическая повестка дня. Это при всем моем уважении", – отметил Филатов.

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Он также отметил, что не поддержал полностью инициативу мэра Черкасс по смягчению карантина в городе. Хотя и в Днепре уже можно ослаблять карантинные мероприятия. По мнению Филатова, причиной действий Бондаренка были некие "двойные стандарты", когда одни не работают, а другие не обращают внимания на запреты. Кроме того, по убеждению Филатова, мэр лучше знает ситуацию в городе.

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"Местное самоуправление поддержало Бондаренко не потому, что он сделал какие-то правильные вещи. А потому, что он лучше знает ситуацию, происходящую в громаде. И неоднократно говорилось, что нужен диалог с местным самоуправлением. Поэтому с Бондаренко мы разобрались "товарищеским мэрским судом". А Леониду Макаровичу я бы посоветовал все-таки оставаться "Вашингтоном и памятником", – подчеркнул Филатов.

Как известно, по факту действий Анатолия Бондаренко отрыту уголовное производство, а президент Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс.

Но Анатолий Бондаренко не собирается отступать от своего решения ослабить карантин, возобновив работу целого ряда магазинов и рынков.

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