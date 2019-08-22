Где смотреть Шествие Достоинства на День Независимости Украины

Прямая трансляция будет доступна на сайте "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

24 августа Украина отмечает День Независимости. Напомним, что инициативе президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

Вместо военного парада в столице проводится Шествие Достоинства. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, шествие призвано положить начало новой традиции чествования тех, кем гордятся украинцы. Он отметил, что по Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ и ветераны антитеррористической операции на Донбассе смогут присоединиться к представителям своих бригад. Также в шествии примут участие медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в шествии будет принимать участие глава государства и другие представители руководства.

Сайт "Сегодня" будет вести прямую онлайн-трансляцию Шествия, которое стартует в 9:30 от Памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, после которой прозвучат сто ударов церковного колокола – в честь погибших Героев Небесной Сотни.

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Также мы писали, где смотреть онлайн-трансляцию Марша Защитников Украины, который проведут ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных – всего примут участие более 7000 ветеранов со всей Украины.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости" .

Также ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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