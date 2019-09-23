Генассамблея ООН, диалог ВР с бизнесом и угроза войны в Персидском заливе: главные темы дня

Президент Украины Владимир Зеленский летит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется выступление с речью, участие в саммите и встреча с Дональдом Трампом.
Состоится форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", где обсудят приоритеты экономических реформ. Участники: представитель КМУ в Раде Ирина Верещук, советник президента Олег Устенко, руководители комитетов и депутаты.
Всемирный саммит по климату откроется в преддверии Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Центральной темой этого года будет борьба с климатическими изменениями
Назревает новая война в Персидском заливе. Президент Исламской республики Иран призывает страны обеспечить безопасность в регионе. Планируется ряд встреч на полях ООН.
В Апелляционном суде Гааги состоится заключительный раунд слушаний по ходатайству НК "ЮКОС" о признании неправовым решения об отмене выплатить компании $50 млрд.
О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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