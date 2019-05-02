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Годовщина трагедии в Одессе, Венесуэла на пороге войны и нефтяные санкции США: топ-темы дня

2 мая, 11:34

В течение четверга, 2 мая, сразу несколько тем получат свое развитие и будут активно освещаться в СМИ


К утру четверга, 2 мая, определилось несколько главных тем, которые будут преобладать в информпространстве и станут объектом внимания украинских и зарубежных СМИ.

Годовщина трагедии в Одессе. Активисты собираются на акцию памяти. Полиция выводит на улицы усиленные наряды для охраны общественного порядка

Состоится заседание правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности

Подольский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Венесуэла на пороге военного конфликта. В стычках с силовиками Мадуро погибли мирные жители. Гуайдо пообещал отомстить. ООН призывает Мадуро не применять силу, США заявили о возможном военном вмешательстве и предостерегли Россию.

Вступают в силу нефтяные санкции Вашингтона: США полностью прекращают закупку нефти из Ирана. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция. ОПЕК решает проблему с удержанием мировых цен на нефть

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Тег нефть, Венесуэла, США, ОПЕК, годовщина, Мадуро, вышинский

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