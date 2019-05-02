Годовщина трагедии в Одессе, Венесуэла на пороге войны и нефтяные санкции США: топ-темы дня
В течение четверга, 2 мая, сразу несколько тем получат свое развитие и будут активно освещаться в СМИ
К утру четверга, 2 мая, определилось несколько главных тем, которые будут преобладать в информпространстве и станут объектом внимания украинских и зарубежных СМИ.
Годовщина трагедии в Одессе. Активисты собираются на акцию памяти. Полиция выводит на улицы усиленные наряды для охраны общественного порядка
Состоится заседание правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности
Подольский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Венесуэла на пороге военного конфликта. В стычках с силовиками Мадуро погибли мирные жители. Гуайдо пообещал отомстить. ООН призывает Мадуро не применять силу, США заявили о возможном военном вмешательстве и предостерегли Россию.
Вступают в силу нефтяные санкции Вашингтона: США полностью прекращают закупку нефти из Ирана. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция. ОПЕК решает проблему с удержанием мировых цен на нефть
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