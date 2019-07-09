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Горе-мать "сдала в аренду" детей за пять тысяч гривен и получила срок

9 июля, 01:47

Женщину приговорили к восьми годам тюрьмы

Фото: Pixabay

Женщина пыталась "сдать в аренду" своих двоих малолетних детей, сообщает прокуратура Хмельницкой области.

Полиция выяснила, что 32-летняя мать, преследуя корыстные мотивы, хотела "сдать в аренду" своих сыновей двух и шести лет. За посуточную плату мальчики должны были заниматься попрошайничеством. Для этого женщина активно подыскивала искала потенциальных "клиентов".

Мать задержали во время получения 5 тысяч гривен, которые злоумышленница получила за передачу детей на один день "аренды". Начальник отдела прокуратуры области Роман Нараган сообщил, что ее признали виновной в совершении уголовного преступления по статье о незаконном соглашении относительно малолетних детей (ч. 3 ст. 149 УК).

Хмельницкий городской районный суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденная продолжает содержаться под стражей.

Напомним, недавно мы писали, что В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тыс. гривен пытался продать своего трехмесячного сына.

Ранее сообщалось, что количество выявленных уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми в течение шести месяцев 2018 года выросло на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 186 случаев против 144.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует обратиться в Министерство социальной политики из-за роста количества случаев торговли детьмив Украине.

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Тег дети, торговля детьми, торговля людьми, мать, попрошайничество, горе-мать

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