Гройсман во Львове, Рада правит языковой законопроект, а Евросоюз обсудит перенос Brexit: темы дня
Счетная палата расскажет, как в Украине разбазаривают бюджет, а лидеры ЕС сделают заявление по Крыму
Сайт "Сегодня" собрал важнейшие новости 21 марта, на которые стоит обратить внимание читателю.
Премьер-министр Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Львовскую область.
В Верховной Раде шестой день продолжается рассмотрение поправок к законопроекту о государственном языке .
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий посетит Счетную палату, которая отчитается за год работы обновленного состава. На презентации будут обнародованы выявленные в 2018 году факты нарушений при использовании бюджетных средств.
Состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудят перенос Brexit и отношения сообщества с Китаем в преддверии саммита ЕС — КНР 9 апреля, а также ряд экономических тем. Кроме того, будет приняты заявление в поддержку Украины в связи с пятой годовщиной оккупации Крыма Россией.
Напомним, "Сегодня сообщали, что утвержден размер денежной помощи ко Дню Победы, а "Нафтогаз" снижает цену на газ . Разовая денежная помощь ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований будет выплачена до 5 мая.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман во Львове, Рада правит языковой законопроект, а Евросоюз обсудит перенос Brexit: темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко – в Европе, а Путин решает, как быть с оккупированным Крымом: темы дня
Гройсман проведет заседание Кабмина, а Рада рассматривает языковой закон
Порошенко на Закарпатье, Кабмин в Раде и стрельба в Новой Зеландии: темы дня
Глава Минфина расскажет о госбюджете, а в Берлине будут говорить о разоружении