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Гройсман во Львове, Рада правит языковой законопроект, а Евросоюз обсудит перенос Brexit: темы дня

Сегодня, 11:45

Счетная палата расскажет, как в Украине разбазаривают бюджет, а лидеры ЕС сделают заявление по Крыму

Гройсман во Львове, Рада правит языковой законопроект, а Евросоюз обсудит перенос Brexit: темы дня Украина Счетная палата расскажет, как в Украине разбазаривают бюджет, а лидеры ЕС сделают заявление по Крыму

Сайт "Сегодня" собрал важнейшие новости 21 марта, на которые стоит обратить внимание читателю.

Премьер-министр Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Львовскую область.

В Верховной Раде шестой день продолжается рассмотрение поправок к законопроекту о государственном языке .

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий посетит Счетную палату, которая отчитается за год работы обновленного состава. На презентации будут обнародованы выявленные в 2018 году факты нарушений при использовании бюджетных средств.

Состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудят перенос Brexit и отношения сообщества с Китаем в преддверии саммита ЕС — КНР 9 апреля, а также ряд экономических тем. Кроме того, будет приняты заявление в поддержку Украины в связи с пятой годовщиной оккупации Крыма Россией.

Напомним, "Сегодня сообщали, что утвержден размер денежной помощи ко Дню Победы, а "Нафтогаз" снижает цену на газ . Разовая денежная помощь ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований будет выплачена до 5 мая.

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Тег Рада, Евросоюз, Парубий, Гройсман, оккупация Крыма, Brexit, Гандзюк, темы дня, языковой закон

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Сегодня

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