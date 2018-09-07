Грымчак о катастрофе в Крыму: Украина готова спасти крымчан

Экологическая ситуация сейчас такова, что уже нужно эвакуировать половину жителей полуострова, считает чиновник

Из-за химической катастрофы в оккупированном Крыму Украина готова принять беженцев с полуострова и предоставить временное жилье.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Он считает, что экологическая ситуация сейчас такова, что уже нужно эвакуировать половину жителей полуострова. Чиновник подчеркнул, что в его ведомстве имеют большой опыт работы с беженцами.

"Украина готова помочь, у нас есть люди, которые регулярно выезжают из Крыма, получают статус внутренне перемещенных лиц, им местные органы власти помогают с временным жильем и они устраиваются на большой Украине. Если из экологических норм исходить, там надо пол Крыма вывозить, а это огромное количество людей. Но если они поедут сюда – то будем спасать", – рассказал Грымчак.

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Одной из главных проблем для защиты украинцев на оккупированной территории является отсутствие доступа туда даже правозащитников.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

В свою очередь в Министерстве экологии Украины заявили, что причиной химической катастрофы в оккупированном Крыму стал не кислотный накопитель завода "Титан", а выбросы в атмосферу, которые осуществляет этот завод. "На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это, однозначно, не испарение".