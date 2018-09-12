Хорошие новости этой осени: завалят деньгами и запустят рейсы

Кроме дождей и слякоти, эта осень принесет украинцам и немало позитивного. Откроются новые транспортные направления, поступит финансовая помощь от зарубежных партнеров и заработают новые кардиоцентры. "Сегодня" собрала осенние новшества, которые изменят жизнь украинцев к лучшему.

С 1 сентября все новорожденные в стране начали получать бэби-боксы с самыми необходимыми вещами: одеждой, подгузниками, одеялами, термометром для воды, пустышкой. Примерная стоимость набора — 5000 грн.

Еще одну приятную новость обещают украинцам синоптики: народный эксперт Леонид Горбань рассказал "Сегодня", что, согласно его расчетам, этой осенью будет не одно, а целых два бабьих лета! Первое — совсем скоро: с 15 по 25 сентября, второе — с 4 по 10 октября. Также в сентябре украинцы получат новые купюры: с 25-го числа в оборот поступают 20 гривен нового образца. На нем останется портрет Ивана Франко, но из правого угла его сместят в центр банкноты.

Главная надежда сентября — 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. На днях стороны должны подписать документы, и тогда Украина получит деньги двумя траншами по 500 млн евро до конца года. Эксперты ожидают, что эти средства помогут стабилизировать украинскую экономику и реализовать реформы, а также успокоить курс валют и укрепить гривню. Кроме того в Украину приехала миссия МВФ, ее визит продлится до 19 сентября. Поскольку наша страна продвинулась в реформах, в частности был принят закон об Антикоррупционном суде, в НБУ надеются получить еще $2 млрд к концу осени.

На транспорте тоже "перемога" — с 28 сентября будет запущен прямой поезд "четырех столиц", который соединит Киев, Минск, Ригу и Вильнюс. Билеты уже есть в продаже, а стоимость билета в одну сторону колеблется от 1600 грн до 4400 грн. Также Мининфраструктуры намерено за ближайшие пару месяцев запустить поезд Мукачево — Будапешт. От железнодорожников не отстают и авиаторы: с 3 сентября открылось лоукост-направление из Киева в Берлин. А уже в октябре перевозчик обещает запустить еще 15 рейсов из Киева и Львова в разные города Европы с билетами от 10 евро.

Появятся в Украине и новые медучреждения: до конца октября обещают пять новых кардиоцентров для лечения острого инфаркта миокарда по всей стране.

Начиная с 11 ноября вступит в силу закон о цифровой подписи, которая позволит идентифицировать личность через Mobile ID и Bank ID. Напомним, с помощью нее украинцы могут подавать отчетность онлайн. Например, в Пенсионный фонд или таможню. Также хорошие новости ожидают самых экономных украинцев, которые получают субсидии. До конца ноября им выдадут на руки до 695 грн за то, что тратили меньше нормы.