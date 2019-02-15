Итоги недели: цифры и события

Украинцы опять начали продавать валюту, месячная инфляция ускорилась, госбюджет в январе сведен с большим дефицитом

Итоги недели: цифры и события Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45d/de5/5c645dde57bad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45d/de5/5c645dde57bad.jpg 2019-02-15T18:50:00+02:00 Украина Украинцы опять начали продавать валюту, месячная инфляция ускорилась, госбюджет в январе сведен с большим дефицитом

Общество

снизился на 0,6%

до 912,9 млн долл. (в эквиваленте) объем продаж наличной валюты населением банкам в январе. В то же время объем покупки валюты упал на 26,9% – до 737,4 млн долл. В результате чистая продажа составила 175,5 млн долл.против чистой покупки в декабре 2018 года на уровне 90,5 млн долл.

около 100 такнков Т-64

модернизировало госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод", что является достаточным количеством для перевооружения танковой бригады.

3,6 млрд грн

задекларировали украинцы в январе полученных доходов за 2018 год, из них 335 плательщиков задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн. За указанный период граждане подали 22 тысяч деклараций о доходах, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Задекларировано 79,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 13,1 млн военного сбора, что соответственно на 50% и 31% превышает показатели предыдущего года.

снизились до 10,73 грн/л

по состоянию на 11 февраля средние цены на сжиженный газ в Украине. Таким образом, стоимость топлива с начала года опустилась на 20%. В октябре 2018 цена на автогаз на АЗС достигла рекордных 16,99 грн за литр.

12 проектов на сумму 2,5 млн грн

уже зарегистрированы к участию в Общественном бюджете-2020 Киева. Процедура подачи проектов продлится до 6 марта 2019 года. С 15 мая до 6 июня 2019 года киевляне смогут выбирать проекты, которые город будет реализовывать в 2020 году, а к 1 августа должна быть распланирована реализация портфеля инициатив.

снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,6%

наблюдается в Киеве, которое произошло за счет взрослого и детского населения. За шестую неделю 2019 года зарегистрировано 14166 больных: детей заболело – 8733 (снижение на 2,4%), взрослых – 5433 человек (снижение на 0,2%).

на общую сумму 8,6 млрд грн

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения. В течение 2017-2018 годов агентство составило 273 обоснованных заключения, из них 99 – за декларирование недостоверных сведений, 5 – за незаконное обогащение, 169 – за умышленное непредоставление деклараций.

Верховная Рада возглавила рейтинг коррумпированных органов власти

свидетельствует исследование Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса UNIC "Коррупция в Украине – взгляд бизнеса". Были опрошены 305 руководителей предприятий. 54% респондентов отметили, что коррупция и недобропорядочное поведение для народных депутатов "очень характерно". В Топ-5 наиболее коррумпированных органов и сфер вошли также суды – 43% респондентов считают коррупцию для них "очень характерной", таможня – 39%, Кабинет министров – 31% , а также крупный бизнес – 31%.

еще 100 сайтов

в ближайшее время будут заблокированы как угрожающие национальной безопасности. Об этом сообщил начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.

зарегистрировали 1041 сообщение

связанное с избирательным процессом, органы Национальной полиции с начала избирательного процесса. 730 из них связаны с незаконной агитацией, 66 – с подкупом избирателей, 13 – с ущербом имуществу, 12 – с хулиганством. Всего по указанным фактам открыто 38 уголовных производств.

корью заболели 3142 человека

в течение 6-й недели 2019 года – 1472 взрослых и 1670 детей, что на 7% меньше показателей предыдущей недели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. За прошлую неделю от осложнений после кори умер один взрослый украинец. Также стало известно о еще одном летальном случае кори 9 февраля – болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Всего в этом году умерло уже 8 человек, среди которых два ребенка. В 2018 году корь унесла 16 жизней.

решил отложить до 6 мая

наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" решение о расторжении контракта с председателем правления компании Зурабом Аласанией. На внеочередном заседании набсовета 12 февраля было предложено пересмотреть предыдущее решение совета о досрочном прекращении контракта.

еще 27 официальных наблюдателей

от международных организаций зарегистрировала 12 февраля Центральная избирательная комиссия на очередных выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта. Всего зарегистрировано уже 136 иностранных наблюдателей.

указы о помиловании 14 лиц

осужденных на разные сроки наказания, в 2018 году издал Президент Украины. Всего же в течение 2018 года в Департамент по вопросам помилования АПУ поступило 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайства о помиловании 718 человек.

при растаможке "евроблях"

с целью упрощения подтверждения соответствия такого автомобиля экологическим нормам при таможенном оформлении и первой регистрации наравне с сертификатами соответствия теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

76,4 млрд грн

составил бюджет городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры Киева на 2019-2023 гг., которую согласовали на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета. В частности, в программе заложены расходы на строительство пяти новых станций метрополитена и приобретение 400 трамваев, троллейбусов и электробусов.

9 заявок на заходы в 2020 году

туристических судов уже получил порт Одессы, три – на 2021 год и одну – на 2022 год. Мировые туристические операторы снова включают Одессу в маршруты своих круизов с заходом в Черное море.

161 тыс. "евроблях"

прошли таможенное оформление с 25 ноября 2018 по 13 февраля 2019. За них владельцы заплатили 10,1 млрд грн платежей.

Окружной административный суд Киева отменил

свое предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Укрпошта в марте-мае 2019

в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через почту. Также компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплаты.

5637 лицам было прекращено

украинское гражданство за 2018 год. Приняты в гражданство Украины за это время были 988 человек.

оплатить проезд в муниципальном транспорте Киева уже можно

с помощью транспортной карточки Kyiv Smart Card, Карточки киевлянина, бумажного билета с QR-кодом или QR-кода, сгенерированного в кабинете киевлянина.

один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера

будут приняты в состав Военно-морских сил Украины в течение текущего 2019 года, Всего в рамках программы развития ВМС намечено дальнейшее строительство до 20 бронекатеров "Гюрза-М" и около 8 десантных катеров "Кентавр".

Экономика

уменьшился до 10,454 млрд куб. м

объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 февраля.

3 млн долларов

продал на межбанковском валютном рынке Национальный банк на прошлой неделе – с 4 по 8 февраля – после того как предыдущие три недели только покупал валюту. Несмотря на возобновление продажи валюты, регулятор за прошлую неделю купил максимальный за два месяца – с 7 декабря 2018 года – недельный объем валюты в 175 млн долларов.

составила 1%

инфляция в Украине в январе 2019 года по сравнению с 0,8% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики. В годовом измерении рост потребительских цен замедлился по итогам января до 9,2%.

по средней цене 317,95 долл.(8892 грн) за 1 тыс. куб. м

украинские предприятия в январе импортировали газ, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 3,4% ниже декабря-2018 в долларовом эквиваленте.

190 субъектов хозяйствования

Государственная фискальная служба уже подключила к тестированию системы регистрации и учета регистраторов расчетных операций e-Receipt (электронный кассовый чек).

нарастили на 12,3%

металлургические предприятия в январе 2019 года поступления от экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 980,430 млн долл. Согласно таможенной статистике, на черные металлы за этот период пришлось 24,11% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,45% за первый месяц прошлого года.

выросло на 57%

производство автотранспортных средств в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 893 единиц за счет сборки легковых автомобилей Skoda заводом "Еврокар". Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". Объемы "Еврокара" выросли на 73%, до 828 авто.

плательщиками подано 2,1 тыс. отчетов

о совершенных контролируемых операций в 2017 году на сумму 1,6 трлн грн. По результатам пяти отчетных периодов (2013-2017 годы) налогоплательщиками подано 12,2 тыс. таких отчетов. В 2017 году основными странами, с резидентами которых осуществлялись крупные по объемам контролируемые операции (кроме банковских), были Швейцария – 36% и Кипр – 8%. По итогам пяти отчетных периодов контролирующими органами было установлено 883 факта нарушения требований налогового законодательства относительно своевременности и полноты декларирования КО. В результате применено 256 млн грн. штрафных санкций.

составил 32% от официального ВВП

в январе-сентябре 2018 года уровень теневой экономики. Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли. Это самый низкий уровень за последние 10 лет и на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

в конце марта – начале апреля

Министерство финансов рассчитывает привлечь второй транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 500 млн евро.

получила 976,6 млн долл.

Украина в январе текущего года от экспорта металлопродукции, что превышает показатель декабря 2018 года на 29,6%. Было экспортировано 1,965 млн тонн металлургической продукции, что на 34,7% больше показателя декабря. Эти показатели являются наибольшими, начиная с января 2018-го.

лицензии 21 страховой компании

аннулировала в 2018 году Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и исключила из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельство о регистрации 17 страховщиков. По состоянию на 30 сентября 2018 года в Украине было зарегистрировано 285 страховых компаний, из которых 31 специализируется на страховании жизни.

сократили на 0,4%

украинские аграрии по итогам 2018 года экспорт зерновых по сравнению с 2017 годом, до 41,7 млн тонн на общую сумму 7,2 млрд долл., что в денежном выражении является рекордным показателем за все годы независимости.

130 тыс. субъектов хозяйствования

зарегистрировали 308 тыс. РРО и 292 тыс. книг учета расчетных операций (КУРО), через которые проводятся расчетные операции в сфере торговли и услуг. Такие данные приводит ГФСУ.

1135 т шампиньонов

экспортировали украинские производители в 2018 году, что более чем вдвое превосходит показатель 2017 года. Об этом сообщило Национальное грибное агентство. Суммарная стоимость поставок составила 31,6 млн грн. Средняя цена экспортируемых грибов 27,9 грн/кг. Подавляющая часть грибов – 1021 т экспортирована в Молдову, в Беларусь – 112 тонн, 2 тонны – в Израиль. По оценкам экспертов, объем экспорта составляет 2,5% производства шампиньонов в стране.

2,36 млрд грн и 40 млн долл.

привлекло 12 февраля в государственный бюджет Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 175, 280, 350, 511 дней со средневзвешенной доходностью 19,5, 19, 18,5, 18,5 и 18,25% годовых, соответственно. Средства в долларах привлечены на 64, 252, 351, 729 дней с доходностью 6,5, 7,2, 7,25 и 7,5%.

выросла на 16%

задолженность потребителей электрической энергии в 2018 году – до 33,61 млрд грн. Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко. Суммарная стоимость потребленной электрической энергии в 2018 году составила – 195,081 млрд грн (с НДС), прирост задолженности за год – 16% или 4,670 млрд грн.

продал активы 21 неплатежеспособного банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе на общую сумму 1 243,89 млн грн. Из этой суммы на 1 232,35 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 10,69 млн грн – от реализации основных средств банков.

300 853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" в 2018 году предоставило услуги по аэронавигационному обслуживанию, что на 18,5% превышает показатель 2017 года. Обеспечено выполнение 106 654 рейсов отечественных авиакомпаний (прирост 9,7%) и 194 199 авиарейсов иностранных авиакомпаний (23,9%).

снизилось до 60,9%

отношение уровня государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины в 2018 году с 68% в 2017 году, сообщило Министерство экономического развития и торговли. При этом сумма прямого и гарантированного государством долга в составляет 79,73 млрд долл. (в 2017 году – 76,31 млрд).

за 2018 год наибольший объем денежных переводов в Украину

поступил из – 17% общего объема. Далее идут переводы из Израиля – 13%; России – 9%; Италии – 8%; Польши – 7%; из других стран (221 страна) – 46%.

из Украины больше всего переводят деньги

в Россию – 36% переводов в 2018 году, в Грузию – 10%; в Китай – 6%; в Азербайджан – 6%; в Узбекистан – 4%; в другие страны (192 страны) – 38%.

сведен с дефицитом в 12,3 млрд грн

против 7,9 млрд грн профицита годом ранее по итогам января 2019 государственный бюджет. Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн перенесены на февраль.

Фонд гарантирования вкладов заявил

об участившихся в последнее время случаях неправомерного вывода активов неплатежеспособных банков. Общая балансовая стоимость утраченных с 2017 года активов – 4,5 млрд грн, оценочная – 1,256 млрд грн.

увеличился на 18%

в январе текущего года по сравнению с 2018 годом зкспорт мяса и субпродуктов из Украины и составил 45,6 млн долл., сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Государственная продовольственно-зерновая корпорация объявила

о начале весенней программы форвардных закупок 360 тыс. тонн зерновых урожая 2019 года с целью предоставления фермерам 1,3 млрд грн авансовых средств. Программа закупки распространяется на такие культуры как пшеница, кукуруза и ячмень.

77,1% рейсов украинских авиакомпаний

из аэропортов Украины в январе текущего года были выполнены согласно расписанию, при этом отечественные авиакомпании выполнили 3687 рейсов. Лидером среди украинского сегмента стала авиакомпания "Мотор-Сич", которая выполнила 87,3% рейсов согласно графику. За ней следуют "Роза Ветров" с показателем 83,2%, МАУ – 71,4%, "Буковина" – 70%, Bravo – 68,3%, Azur air Ukraine – 63%, SkyUp – 61,2%, Atlasjet Ukraine – 56,3%, Yanair – 50%. Иностранные авиакомпании в январе выполнили согласно расписанию 75,1% рейсов из аэропортов Украины, при этом авиаперевозчики выполнили 2659 рейсов. Лидерами среди иностранных авиакомпаний в прошлом месяце стали Jordan Aviation, Air Malta, Aegean Airlines, Iraqi Airways, Alitalia со 100-процентным показателем пунктуальности. Qatar Airways выполнила 90,3% рейсов по расписанию. Самыми непунктуальными оказались Air France и Flydubai, которые выполнили согласно расписанию 60% и 51,3% рейсов.

Мир

370 уголовных дел против украинцев

открыла уже прокуратура Венгрии, которые незаконным путем получили венгерское гражданство. Об этом сообщил генпрокурор Венгрии. По 156 делам уже предъявлены обвинения.

изменения климата рассматриваются большинством граждан

в 13 странах мира как "главная международная угроза". Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским научно-исследовательским центром Pew Research Center. Исследователи провели опрос в 26 странах. Второй по масштабам (8 стран) глобальной угрозой признана террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). В четырех странах участники опроса признали проблемы с кибербезопасностью самой большой угрозой для современного мира.

оказался минимальным за шесть лет

рост ВВП Великобритании за 2018 год, поскольку беспокойство о Brexit отрицательно сказалось на инвестициях. Рост ВВП страны в последнем квартале 2018 года снизился до 0,2% с 0,6% в предыдущем квартале.

достигла 17,5%

доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС в 2017 году по сравнению с 17,0% годом ранее, сообщил Евростат. В 2017 году лидировала Швеция, где более половины (54,5%) энергии поступает из возобновляемых источников. Далее идут Финляндия (41,0%), Латвия (39,0%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%).

президент Филиппин выступает за изменение названия страны

на Магарлика, чтобы избавиться колониального прошлого. Филиппины на протяжении более 300 лет находились под властью Испании, до конца 19 века – и, как считается, свое название получили в честь испанского короля Филиппа II. Слово "магарлика" и его аналоги с нескольких индо-малайских языков переводится как "свобода".

Литва может стать европейским хабом

для сжиженного газа, поступающего из США, заявил министра иностранных дел этой страны. Литва уже получила две партии газа из США через Клайпедский порт.

в Китае испытали самое мощное в мире корабельное орудие – рельсотрон

ожидается, что оружие будет готово к применению в войсках к 2025 году. Ни одна другая страна пока не достигла в аналогичных разработках такого прогресса. Рельсотроном называют электромагнитный ускоритель, разгоняющий снаряд вдоль двух металлических направляющих.

превысил отметку в 22 трлн долл.

впервые в истории страны государственный долг США. За время президентства Дональда Трампа госдолг вырос более чем на 2 трлн долл. Одной из причин этого является налоговая реформа, которая обошлась бюджету в 1,5 трлн долл. Администрация Трампа утверждает, что налоговая реформа окупится, поскольку она должна подстегнуть рост экономики.

правительство Македонии официально сообщило

об изменении названия страны на Республика Северная Македония. Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии. Соглашение о смене названия страны заключили в июне 2018 года.

"черный список" из 23 стран

утвердила Европейская комиссия. Эти страны представляют угрозу для ЕС из-за слабого контроля финансирования терроризма и отмывания денег. Список ЕС до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею. Теперь к нему добавили, в частности, Саудовскую Аравию, Панаму и Виргинские острова. Европейский парламент и государства-члены должны еще утвердить этот список.

может стоить меньше 100 тыс. долларов

через 40-100 лет билет на Марс туда и обратно. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск.

представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции

против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

концерн Airbus объявил о прекращении в 2021 году

производства самолетов A380, самых больших пассажирских лайнеров в мире, из-за низкого спроса.

не менее 500 млн долл.

собственных средств готов потратить бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, чтобы не допустить избрание президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году

Германия и Франция планируют строительство двух заводов

по производству аккумуляторов для электромобилей, которые должны помочь уменьшить зависимость европейских автопроизводителей от азиатских компаний. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Франция инвестирует 700 млн евро в течение следующих пяти лет в этот проект.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.