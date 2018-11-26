Из-за действий России в Азовском море Совбез ООН проведет экстренное совещание

Сегодня, 07:59

Провести срочное заседание по ситуации в Азовском море запросила Россия

Фото: AFP
Фото: AFP

Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание относительно агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Азовском море. Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли.

"Срочное заседание Совета Безопасности было призвано на завтра в 11:00 (26 ноября, 18:00 по Киеву)", – говорится в микроблоге постпреда в Twitter.

Примечательно, что провести срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море запросила Россия. О этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", – сказал он.

Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00"

Ранее мы уже писали о том, что вооруженная провокация россиян в Азовском море и Керченском проливе, осуществленная против украинских кораблей вызвала резко негативную реакцию мировой общественности. Американские и европейские дипломаты и эксперты осудили действия Кремля и призвали США, НАТО и ЕС решительно действовать в ответ.

Напомним, в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня""Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, ООН, Совбез ООН, заседание, азовское море

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Источник:

Интерфакс

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