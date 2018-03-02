Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

Сегодня, 01:24

По состоянию на утро 1 марта в Украине были обесточены 174 населенных пункта в 10 областях

Непогода лишила света украинцев. Фото: соцсети
Непогода лишила света украинцев. Фото: соцсети

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 80 населенных пунктов в девяти областях. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Обесточены 80 населенных пунктов в 9 областях (Донецкая – 30, Запорожская – 23, Днепропетровская – 12, Харьковская – 4, Сумская – 4, Николаевская – 3, Луганская – 2, Одесская – 1, Черкасская – 1)", – сказано в сообщении.

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Напомним, по состоянию на утро 1 марта в Украине были обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Запорожья из-за чрезвычайных погодных условий отменил вылеты самолетов, которые должны были отправиться или прибыть в город.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.
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