Изъятые гранаты в палаточном городке возле Рады были боевыми – МВД

Полиция наведалась 3 марта к активистам под Раду по решению суда

Во время столкновений под Верховной Радой в палаточном городке силовики нашли взрывчатые вещества и боеприпасы.

Об этом "Украинской правде" сообщил глава департамента по связям с общественностью МВД Артем Шевченко.

"Эксперты ГНИЭКЦ (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр – УП) МВД установили, что предоставленные на исследование 18 предметов 3 марта в лагере под Верховной Радой есть корпусами ручных гранат РГД-5 и запалами к ним. Эксперты установили, что это взрывчатые вещества и боеприпасы", – рассказал Шевченко.

По его словам, эти находки и решения экспертов стали причиной для регистрации производства ч.1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Как сообщалось, полиция наведалась 3 марта к активистам под Раду по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.

В свою очередь в полиции рассказали, сколько пострадало полицейских во время столкновений под Радой.

Больше узнать о происходящем под Радой 3 марта можно узнать в материале "Гранаты и сотня задержанных: все подробности сноса палаточного городка под Радой".