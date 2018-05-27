Как бойцы ВСУ попали в засаду и разгромили ДРГ: в ООС уточнили потери боевиков

Украинские военные нанесли большой урон противнику, но и сами понесли потери

Украинские военные за прошлые сутки, 26 мая, нанесли серьезный урон противнику в результате ответного огня на обстрелы боевиков. Позиции врага за сутки поредели на 17 человек, сообщили в штабе Объединенных сил.

Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что в Луганской области. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергал опасности мирное население. В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника в районе населенного пункта Желобок.

В целом на фронте противник 28 раз обстрелял позиции ВСУ.

В то же время военные сообщили о засаде боевиков, в которую попали украинские военные, но дали хороший бой врагу.

"Вчера вечером, около 20 часов, бронегруппа Объединенных сил на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на Горловском направлении, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем из соседних опорных пунктов, диверсионно-разведывательная группа оккупантов была уничтожена. Во время боевого столкновения, к сожалению, один наш воин погиб и двое получили ранения", – сообщили военные.

В ООС уточнили, что, согласно данным разведки, всего за прошедшие сутки потери боевиков составили: девять человек убиты, семеро – ранены.

Как сегодня стало известно, на Донбассе погибли два сотрудника СБУ, еще один получил ранение. Группа силовиков выполняла боевое задание, однако попала по артиллерийский обстрел противника и понесла потери. В итоге погибли двое военнослужащих ЦСО "А" подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Также сообщалось, что на Донбассе "дезертировали" два бойца ВСУ. В 14-й бригаде сообщили, что они самовольно покинули воинскую часть. Боевики тем временем заявляют о задержании этих военнослужащих.