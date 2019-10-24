Как снимался сериал о ЧАЭС: вторая часть спецрепортажа "По следам тайны Чернобыля"

Телеканал "Украина" продолжает показ сенсационного специального репортажа-расследования "По следам тайны Чернобыля". В первой части программы журналисты рассказывали о том, что нужно знать, прежде чем ехать в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Авторы специального репортажа выяснили, что скрывают за колючей проволокой Зоны отчуждения, и как на этом зарабатывают.

Эксклюзивно для проекта "По следам" человек, который когда-то работал в Зоне отчуждения, раскрыл тайные подробности чернобыльского промысла.

Журналисты программы также увидели сталкеров, которые проникают в Чернобыльскую зону. Вместе с полицейскими корреспонденты вышли в рейд по лесным зарослям.

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Во второй части специального репортажа зритель узнает неизвестные факты о местах съемок американского сериала о Чернобыле. Его снимали не только в Украине, но и в Литве. Об этом смотрите в программе "По следам тайны Чернобыля".

Кроме того, команда программы попыталась выяснить, как в Зоне отчуждения ловят рыбу, и почему браконьеры не боятся ответственности.

Программа выйдет в эфир на канале Украина в четверг, 24 октября, в 23:20.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в зоне ЧАЭС были задержаны трое любителей экстрима, которые проникли туда с целью туризма. На нарушителей составили админпротоколы.

Также мы писали о том, как в зоне ЧАЭС полыхали масштабные пожары. Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге. Как уточнили копы, женщина подожгла траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону.

Смотрите в сюжете, как спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне:

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