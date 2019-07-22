Как украинцы относятся к экологии: сортируют мусор, но продолжают есть мясо

Народ ратует за гармонию с природой, но не готов жертвовать на экологию

Фото: Григорий Салай

Больше трети украинцев уже сортируют мусор, многие пытаются не использовать пластик в обиходе, а некоторые и вовсе — готовы покупать гречку в свой контейнер. Таковы результаты исследования компании Kantar TNS, которая опросила тысячу совершеннолетних граждан по всей стране.

По данным опроса, большинство наших соотечественников (87%) уверены, что человек и природа должны жить в гармонии и равноправии. Почти столько же утверждают, что решение экологических проблем — общая задача не только для экоактивистов, а всего человечества, мол, от этого зависит наше существование. Еще 66% считают, что природу нужно беречь ради нее самой, а не как ресурс для будущих поколений. Нашлись и те, кто думают, что есть беды поважнее экологических и вообще с ними должны разбираться профильные компании — таких всего около 8%.

Для улучшения экологической ситуации в стране опрошенные готовы прежде всего сортировать мусор (78%) и покупать товары в перерабатываемой упаковке (60%). Чуть меньше людей готовы убирать окрестности и покупать товары у экологически сознательных производителей — таких по 40%. А вот жертвовать деньги на экоблаготворительность готовы лишь 8%.

Веганы в меньшинстве

Чтобы не навредить окружающей среде, украинцы готовы к самоограничениям, но не ко всем. Так, уменьшать потребление мяса народ не собирается — об этом заявили 96% опрошенных, вегетарианцев же оказалось всего 2%, а веганов еще меньше — 1%. Неоднозначно в стране относятся к покупке товаров из кожи и меха: 32% приобретают их, 32% стараются обойтись без них, и только 20% полностью исключили такие вещи из списка своих покупок.

Но при этом больше половины респондентов (53%) заявили, что пытаются не пользоваться в быту пластиком и полиэтиленом, еще треть намерены озаботиться этим в будущем. Треть же обращает внимание на безопасность упаковки во время покупок. Но, несмотря на такие заявления, продукты в полиэтиленовые пакеты регулярно пакуют аж 82% украинцев, и только 21% использует для этого тканевые сумки. Впрочем, половина респондентов готова покупать товары в экологически безопасной упаковке и даже платить за нее больше. "Невредными" народ считает стекло, картон и бумагу. Многие же не прочь покупать еду в свои многоразовые контейнеры: 49% готовы покупать так мясо, 48% — крупы, 39% — рыбу, а 36% — молочку.

Веяние моды

Если же говорить о сортировке мусора, то уже сегодня этим занимаются 37% украинцев, а еще 43% собираются разделять отходы в будущем.

"Основными причинами, которые побуждают сортировать мусор или планировать начать это делать, являются забота об экологии и пример развитых стран. Четверть опрошенных отметила, что им несложно сортировать мусор, а менее 5% указали на пример друзей и моду на сортировку", — поясняют исследователи.

В то же время 14% не сортируют мусор — больше половины из них объясняет, что для этого нет условий, а даже сортированный мусор в итоге попадет на одну и ту же свалку. При этом опрошенные отмечают, что для того, чтобы начать (или продолжить) сортировку отходов, им нужны спецконтейнеры для разных видов мусора и отлаженная система работы коммунальщиков по вывозу отходов.

"Заботимся напоказ"

Экологическую сознательность народа эксперты соцкомпании называют "декларативной".

"Предложенные для оценки суждения включают социальные ожидания, которые могут подталкивать давать публично одобряемые ответы", — отмечают социологи.

По их словам, озвучиваемое и реальное поведение украинцев разнится.

"Мы признаем важность экологических проблем, но мало делаем для защиты окружающей среды и продолжаем активно использовать полиэтиленовые пакеты", — поясняют в компании.

С таким выводом соглашается и психолог Ирина Данченко:

"Сегодня заботиться о природе — модно. Чтобы быть в тренде, люди напоказ соглашаются с важными идеями, но редко осознают их и не поддерживают реальными делами".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что стеклянные банки возвращаются в моду. Именно их советуют использовать экологи вместо полиэтиленовых пакетов.

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