Как Иран сбил самолет МАУ: видео вероятного пуска ракеты

В сети появилось видео вероятного запуска иранской ракеты, которая могла сбить украинский самолет под Тегераном.

Об этом написал журналист-расследователь издания The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету", – отметил он.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y