Вдохновили своим примером: в День добровольца появились теплые поздравления в соцсетях

Вслед за первыми лицами государства к поздравлениям присоединилось множество украинцев

Украинские добровольцы. Фото: Facebook

Вдохновили своим примером: в День добровольца появились теплые поздравления в соцсетях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2b/962/5c8a2b96297ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2b/962/5c8a2b96297ac.jpg 2019-03-14T12:52:00+02:00 Украина Вслед за первыми лицами государства к поздравлениям присоединилось множество украинцев

В День украинского добровольца, после поздравлений первых лиц государства, героев праздника в социальных сетях поздравили многие украинцы.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее яркие и теплые слова, которые в сети были сказаны в адрес защитников Украины.

Так, одним из первых поздравление опубликовал глава Нацполиции Сергей Князев, который рассказал, кем для него лично являются добровольцы, которых он встречал на перекрестках войны.

Слова поздравления и благодарности добровольцам выразил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев. Его обращение появилось на странице пресс-центра штаба ООС.

Так, на официальном сайте Патрульной полиции напомнили о том, что именно 14 марта 2014 года первые 500 бойцов Самообороны Майдана отправились на тренировочную базу, чтобы в дальнейшем защищать Родину от врага.

"Своим примером они вдохновили страну на изменения. Среди них – воины-добровольцы, которые сейчас служат украинскому народу в рядах патрульной полиции Украины. Честь и уважение вам! Благодарим за мужество, самоотверженность и патриотизм", – говорится в сообщении.

Также напомнили о подвиге добровольцев и в пресс-службе полиции Харьковской области.















В свою очередь, волонтер и активист, известный под ником Alex Noyt, напомнил о том, как российский диверсант "Гиркин-Стрелков в 2014 ныл, что на весь Донбасс не нашлось и тысячи человек, готовых добровольно умирать за желания плешивого фюрера, в 2014 в украинские военкоматы добровольно пришли 40 000 человек".

Присоединился к поздравлениям известный юморист, шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула.

Напомним, ранее во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Глава государства напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.

Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, поздравляя добровольцев, напомнил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев.

А лидер "Народного фронта"Арсений Яценюк заявил, что украинские добровольцы изменили историю. "Их несгибаемая воля остановила агрессора. Весь мир увидел, что Украина – есть. Она будет сражаться за свою свободу до победы", – заявил он.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.

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