Комаровский: От страха умрет больше, чем от коронавируса

Задача для всех украинцев объединиться перед лицом опасности.

Об этом заявил Евгений Комаровский, врач-педиатр в в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 28 февраля выясняли, как как повлияет коронавирус на мировую и украинскую экономику, а также чего ждать от децентрализации страны.

"Люди наши боятся неведомого. Люди наши знают, что такое корь, дифтерия, столбняк, автомобильные аварии, ботулизм, фальсифицированный алкоголь. Но мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому на как-то страшновато. Особенно, если из каждого утюга нам рассказывают, какой это кошмар. У меня ощущение, что у на огромные пробелы в информационной политике, потому что с моей точки зрения в данной ситуации каждый человек имеет инструмент, как он может противостоять", – заявил Комаровский.

По словам знаменитого доктора, задача общества – объединиться в конце концов, перестать выяснять отношения, а вместе перед лицом опасности быть едиными.

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский посетил Новые Санжары Полтавской области и рассказал местным жителям о коронавирусе, путях его распространения и режиме обсервации. По словам Комаровского, его позвали сами жители Новых Санжар, попросив разобраться в ситуации, которую сам он назвал "позорищем".

Напомним, ранее доктор Комаровский пристыдил протестующих в Новых Санжарах за их поведение.

Кроме того, Евгений Комаровский в своем обращении уже рассказывал о коронавирусе и способах его передачи.

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