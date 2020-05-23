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  1. Последние новости Украины

В Украине от коронавируса умерли уже больше 600 человек

23 мая, 09:02

Татьяна Власенко

За сутки инфекцию подтвердили у 432 жителей страны

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине высокими темпами – на утро 23 мая инфекцию подтвердили уже у 20 580 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Только за прошлые сутки в стране COVID-19 заболели 432 человека.

С начала эпидемии от инфекции скончались 605 украинцев. Преодолеть коронавирус удалось 6929 жителям Украины.

На амбулаторном лечении сейчас находится 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников.

Как сообщал сайт "Сегодня", коронавирусная инфекция, вслед за Олегом Мейдичем из "Батькивщины", поразила еще одного депутата Верховной Рады. Заболел Юрий Аристов, который является членом фракции "Слуга народа".

В свою очередь парламентская фракция "Батькивщины" ранее в полном составе ушла на самоизоляцию.

А тем временем в мире изменилась тройка стран-лидеров по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. Так, больше всего на сегодняшний день официально подтвержденных случаев нового коронавируса в США, Бразилии и России.

Подробнее о борьбе с коронавирусной инфекцией в мире – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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