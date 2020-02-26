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Коронавирус: кто из украинцев оказался в зоне риска

26 февраля, 22:06

По данным СНБО, пенсионеры - особенно уязвимы к коронавирусу COVID-19

Главный ситуационный центр при СНБО в круглосуточном режиме мониторит ситуацию относительно распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории, сообщили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, в Украине в случае распространения коронавируса наименьшие риски заболеть имеет возрастная категория граждан от 10 до 39 лет, наибольшие – 80+. Также в зоне риска находятся граждане, которые страдают заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

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"В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних – соответственно 0,3%; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", – говорится в сообщении.

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Отметим, что несмотря на угрожающую ситуацию с распространением опасного коронавируса по миру, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО. – Ред.) Алексей Данилов заверил, что в Украине ситуация с коронавирусом полностью находится под контролем.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса. По словам премьера Алексея Гончарука, безопасность украинцев по всему миру – задача номер один для правительства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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