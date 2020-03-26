Коронавирус в Украине: лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 1050 образцов

Всего зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19 в Украине

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов на возможное заражение коронавирусом, кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Лаборатории исследуют анализы не только людей с подозрением на вирус, но и контактных лиц.

Реклама

Напомним, что в Украине подтверждено 196 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 26 марта.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта

Заметим, что всего зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел – повторное лабораторное исследование не выявило коронавируса в организме. Украина продолжает бороться с распространением коронавирусной инфекции, охватившей почти все страны мира.

Добавим, что на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: женщина побывала в церкви. Теперь придется устанавливать и проверять всех, с кем контактировала инфицированная.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма из-за коронавируса.

Тем временем число зараженных коронавирусом на планете превысило полмиллиона человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама