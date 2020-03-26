Коронавирус в Украине: лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 1050 образцов

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов на возможное заражение коронавирусом, кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Лаборатории исследуют анализы не только людей с подозрением на вирус, но и контактных лиц.
Напомним, что в Украине подтверждено 196 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 26 марта.
Заметим, что всего зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел – повторное лабораторное исследование не выявило коронавируса в организме. Украина продолжает бороться с распространением коронавирусной инфекции, охватившей почти все страны мира.
Добавим, что на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: женщина побывала в церкви. Теперь придется устанавливать и проверять всех, с кем контактировала инфицированная.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма из-за коронавируса.
Тем временем число зараженных коронавирусом на планете превысило полмиллиона человек.
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