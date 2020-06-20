Українська
$ 26,76
30,06
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 35 тысяч

20 июня, 09:00

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 994 украинца

В Украине за прошлые сутки, 19 июня, зафиксировали 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Реклама

Всего в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 35 825 человек. Инфекция уже унесла жизни 994 украинцев (9 за последние сутки). Вылечить от опасного недуга в стране удалось 16 406 человек (373 за сутки).

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

В тренде
Вернутся ли в Украину казино и на что повлияет закон о референдуме: "Свобода слова Савика Шустера" (полное видео)

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия больные Украина инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянии
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянииУкраина
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять